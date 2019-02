Nuova avventura professionale alle porte per Christian Maldini, figlio maggiore dell'ex leggenda del Milan e della Nazionale Paolo attuale dirigente rossonero. Il difensore classe 1996 è ufficialmente un nuovo giocatore della Alma Juventus Fano 1906. Christian Maldini dunque dopo l'avventura al Pro Piacenza resta in Serie C, e passa nella squadra marchigiana impegnata nella lotta per non retrocedere.

Christian Maldini nuovo giocatore del Fano, è ufficiale

Christian Maldini dunque è un nuovo giocatore dell'Alma Juventus Fano 1906. E' stato lo stesso club marchigiano ad ufficializzare l'acquisto del figlio maggiore di Paolo Maldini, con questa nota: "La società Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 Giugno 2019 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Christian Maldini". Maldini potrà dare dunque una mano alla squadra che al momento ha 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto nel gruppo B del Campionato di Serie C.

La carriera di Christian figlio maggiore di Paolo Maldini

Nel comunicato ufficiale del Fano, sono state ripercorse anche le tappe della carriera di Christian Maldini: "Maldini è un centrale di difesa classe 96’ cresciuto nel settore giovanile dell’A.C.Milan. Nella stagione 2016/2017 passa alla Reggiana che lo gira in prestito all’Hamrum Spartans nella premier league maltese per poi terminare l’annata in serie D con la Pro Sesto. Dopo aver militato lo scorso anno in serie C con il Racing Fondi ha iniziato questa stagione con la maglia del Pro Piacenza 1919 dove ha collezionato 10 presenze mettendo a segno un gol".

Dove gioca Daniel Maldini, secondogenito di Paolo

Nuova avventura in Lega Pro dunque per il maggiore dei due figli di Paolo Maldini. Il secondo, Daniel, milita attualmente nella Primavera del Milan. Il classe 2001 al contrario di Christian è un attaccante, capace all'occorrenza anche di giocare nelle vesti di esterno offensivo. In questa stagione in 15 presenze complessive con l'Under 19 rossonera ha segnato 4 gol