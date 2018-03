L’ex portiere del Paraguay José Luis Chilavert molto spesso è finito agli onori delle cronache per delle dichiarazioni fuori dalle righe. Pochi mesi fa è stato protagonista di un battibecco con Diego Armando Maradona, e adesso torna a far parlare di sé anche a causa di un’intervista rilasciata alla ‘ESPN’, in cui ha parlato in termini non proprio urbani di Ballack e ha svelato che una volta sputò a Roberto Carlos.

Ballack e la puzza di capra, una mossa studiata per Chilavert

Con il Paraguay ha disputato due volte i Mondiali, la corsa della sua nazionale si fermò sempre agli ottavi sia nel 1998 che nel 2002. Nell’edizione disputata in Corea e Giappone, la nazionale sudamericana giocò negli ottavi contro la Germania, che aveva come simbolo Michael Ballack. E parlando di quella partita e del giocatore allora del Bayer Leverkusen, Chilavert ha dato che il centrocampista puzzava, parecchio, e sostiene che quella di Ballack era una strategia: “In quei momenti non potevi stare vicino a Ballack, l’odore di capra era terribile. Usava un deodorante, o il limone, qualcosa del genere, era terrificante, sono sicuro che fosse una strategia”.

Quando Chilavert sputò a Roberto Carlos

Successivamente l’ex portiere, che ha realizzato più di cento gol in carriera, ha riavvolto il nastro ed è tornato indietro di tanti anni e ha parlato della partita tra Paraguay e Brasile, delle Qualificazioni ai Mondiali del 2002