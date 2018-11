La lotta salvezza e la rincorsa al quarto posto della Roma nel pomeriggio domenicale della 12a giornata di Serie A. I giallorossi hanno fatto il loro dovere, sono tornati a vincere in campionato sbarazzandosi della Sampdoria sconfitta 4-1. Pareggiano al ‘Bentegodi’ Chievo e Bologna. Iachini inizia la sua avventura con l’Empoli battendo l’Udinese, e adesso a rischio è Velazquez.

Chievo-Bologna 2-2

Si comincia e segna subito il Bologna, per il Chievo sembra subito notte fonda, considerata la lunga serie di sconfitte consecutive, inclusi i due k.o. incassati in casa con in panchina Ventura. Santander realizza al 4’ il quarto gol del suo campionato, sembra in fuorigioco, in realtà lo è, ma un tocco sbagliato di Bani lo rimette in gioco, 1-0. Il Chievo rischia di subire un altro gol, Palacio calcia alle stelle. Pimpante a livello fisico e più viva mentalmente la squadra di Ventura trova il pari al 19’. Orsato assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di mani di Calabresi. Meggiorini firma l’1-1 e torna a segnare in Serie A dopo diciannove mesi.

Al 44’ arriva il gol del sorpasso clivense con Obi che con una zampata beffa Skorupski. Nella ripresa Inzaghi stravolge il Bologna cambiando modulo e la novità produce subito risultati perché Orsolini con un colpo di testa molto bello batte Sorrentino. Le due squadre ci provano fino alla fine, ma il 2-2 è il risultato finale. Per Inzaghi è un buon punto, il Chievo chiude la serie di sconfitte, cancella il meno dalla sua classifica, ma ora è a zero punti.

Empoli-Udinese 2-1

Iachini è per la prima volta sulla panchina dell’Empoli, Velazquez potrebbe essere per l’ultima volta su quella dell’Udinese, un classico crocevia. Cambia poco a livello di uomini rispetto al suo predecessore il tecnico marchigiano che mantiene due centrocampisti alle spalle dell’unica punta, l’Udinese gioca con la difesa a tre. Il match è molto equilibrato, il gol dell’1-0 l’Empoli lo segna sul finire del primo tempo con Zajc, che dopo aver battuto Musso mette il dito all’orecchio, l’esultanza è polemica.

Nella ripresa con un colpo di testa velenoso Caputo raddoppia e mette sui binari empolesi la partita. Ha l’opportunità di riaprirla l’Udinese ma De Paul spedisce alto un calcio di rigore, Pussetto dimezza lo svantaggio con il secondo gol della carriera in Serie A. Il pari non arriva, Iachini parte con una vittoria, l'Empoli aveva vinto solo una volta in questo campionato, il 19 agosto. L'Empoli aggancia in classifica l’Udinese e inguaia Velazquez, che potrebbe saltare già nelle prossime ore.