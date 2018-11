Gian Piero Ventura si è dimesso da allenatore del Chievo Verona. Una decisione sorprendente quella dell'ex commissario tecnico della nazionale, arrivata pochi minuti dopo il fischio finale di Chievo-Bologna. Nonostante il primo punto conquistato sulla panchina gialloblu (in 4 partite), l'esperto allenatore ligure ha deciso di dire basta. Quali sono i motivi di questa scelta? Ventura ha spiegato il tutto negli spogliatoi, a squadra e presidente. Quest'ultimo è rimasto letteralmente spiazzato dalle dimissioni di Ventura.

Chievo Verona, Gian Piero Ventura si dimette

Gian Piero Ventura ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore del Chievo Verona. A riportare il tutto ci hanno pensato i colleghi di Sky Sport, per una scelta arrivata subito dopo il fischio finale di Chievo-Bologna 2-2. Un pareggio che ha permesso all'ex ct della Nazionale Ventura di trovare il primo punto sulla panchina scaligera, quello che ha permesso alla squadra di "annullare" la squalifica rimediata ad inizio stagione portandosi a quota 0 in classifica. Subito dopo la gara, Ventura a sorpresa ha comunicato a giocatori e dirigenza la sua volontà di lasciare la guida tecnica. Una decisione che ha letteralmente spiazzato tutti.

in foto: Il rendimento di Ventura al Chievo

Perché Ventura si è dimesso da allenatore del Chievo

Perché Gian Piero Ventura ha deciso di dimettersi da allenatore del Chievo Verona? Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali dal club, come suddetto sorpreso dall'annuncio del mister. Probabilmente ha inciso l'incapacità di cambiare la rotta di una squadra che sotto la sua gestione in 4 partite ha collezionato 3 sconfitte e un pareggio, con una media di 0.25 punti a partita, 5 gol fatti e 10 subiti. Nella partita con il Bologna però qualche segnale di reazione si era visto in campo per un Chievo che però ora dovrà fare a meno di Ventura e affidarsi ad un nuovo allenatore.

Chi sarà il nuovo allenatore del Chievo dopo Ventura

Cosa succederà adesso sulla panchina del Chievo Verona dopo le dimissioni di Gian Piero Ventura? Al momento la scelta del tecnico sembra definitiva, motivo per cui la dirigenza clivense dovrà approfittare della sosta per trovare un'alternativa. Le possibilità di ritorno del mister esonerato D'Anna sembrano ridotte al lumicino, con il presidente Campedelli che dovrà dunque valutare un nuovo tecnico. Un nome caldo, come annunciato da Sky potrebbe essere quello di una vecchia conoscenza come Mimmo Di Carlo