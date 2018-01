Vincere tutto e centrare il triplete. Il settimo scudetto, la quarta Coppa Italia e quella Champions che Giorgio Chiellini ha visto sfilare dinanzi ai propri occhi ma dall'altro lato del palco. A Berlino come a Cardiff la Juventus s'è inchinata allo strapotere delle squadre spagnole: prima al Barcellona di Messi, Suarez e Neymar poi al Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Quel trofeo non è un'ossessione, dice il difensore bianconero e della Nazionale ma un obiettivo possibile. Anzi, nella prima intervista dell'anno 2018 a Sky Sport sposta un po' più in là la linea del traguardo.

Abbiamo le potenzialità e una rosa che può arrivare in fondo a tutte le competizioni – ha ammesso Chiellini -. Ma le chiacchiere le porta via il vento… alla fine quelli che contano sono i fatti come abbiamo dimostrato nei mesi scorsi. Già da mercoledì avremo una partita difficile, un quarto di finale di Coppa Italia (contro il Torino nel derby, ndr), dove vogliamo andare avanti.

Non c'è più Bonucci a completare la BBC assieme alla terza colonna del pacchetto arretrato ma la B è rimasta e fa riferimento a Benatia, l'ex centrale della Roma che a Torino ha faticato a trovare la giusta dimensione ma adesso sembra diventato un elemento imprescindibile per una difesa tornata finalmente ai livelli di un tempo.

Dopo la sconfitta subita Genova dissi che bisognava ritrovare lo spirito che abbiamo sempre avuto, ed è accaduto. C’era bisogno di una scossa e quest’anno è arrivata perdendo con la Sampdoria. Medhi è un grande giocatore e già lo sapevamo, è un calciatore di livello internazionale e la sua fiducia è cresciuta grazie anche alla certezza di disputare il prossimo Mondiale con il suo Marocco da capitano.

Torino in Tim Cup e poi Cagliari le prossime avversarie prima della pausa di campionato che farà da prologo in vista della Champions che riprenderà a febbraio, quando il mercato sarà chiuso e le rose avranno subito qualche ritocco.