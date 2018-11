Immagine vera o falsa? La foto con un Giorgio Chiellini completamente nudo negli spogliatoi dopo il fischio finale di Milan-Juventus, ha catalizzato l'attenzione del web e dei social network tra i commenti di sfotto' e di chi invece la definisce solo un fake. Incidente hot per il perno difensivo di Massimiliano Allegri finito inconsapevolmente in una foto che il giovane rossonero Raoul Bellanova ha voluto scattare con Cristiano Ronaldo. Peccato però che sullo sfondo sia spuntato un Chiello senza veli, pronto a farsi la doccia dopo il big match.

Giorgio Chiellini nudo nella foto di Bellanova con Cristiano Ronaldo

Dopo la vittoria della Juventus sul campo del Milan nel big match della domenica della 12a giornata di Serie A, uno dei giovani talenti della squadra di casa, il promettente 2000 Raoul Bellanova ha chiesto una foto a Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo come sempre molto disponibile ha accettato, per la gioia del rossonero. Qualcosa però è andato storto: nell'immagine che poi è finita in Rete, a catalizzare l'attenzione è quello che accade alle spalle dei due protagonisti. Sullo sfondo, nello spogliatoio bianconero c'è Giorgio Chiellini completamente nudo, e pronto a farsi la doccia.

Giorgio Chiellini nudo nello spogliatoio, immagine vera o fake

Una foto che immediatamente è diventata virale anche sui social network. Pioggia di sfotto', ma anche numerosi commenti ad evidenziare che lo scatto potrebbe essere un fake. Dove sta la verità? Difficile al momento stabilirlo, anche se non sono da escludere prese di posizione dei diretti interessati per quello che potrebbe rientrare nella categoria dei cosiddetti "incidenti hot". Quello che è certo è che il giovane Raoul Bellanova non avrebbe mai pensato che il suo scatto con Cristiano Ronaldo, potesse diventare così popolare al punto di conquistare il web.