Giorgio Chiellini a tutto campo in un’intervista al ‘Daily Mail’. Il difensore della Juventus ha parlato di Conte, di Guardiola, del calcio italiano e dell’enorme fatica che ha fatto per diventare il calciatore che è adesso. Naturalmente il difensore livornese ha parlato del Tottenham, che affronterà negli ottavi di Champions: “La difesa del Tottenham mi piace con Vertonghen e Alderwiereld. Kane? Lui è un giocatore fantastico, ha giocato contro di noi tre anni fa ed è davvero migliorato. Nel 2017 ha fatto più gol di Messi”. E al quotidiano inglese ha parlato anche del Mondiale: “Un pugno allo stomaco l’eliminazione. Sarà una sofferenza seguire le partite e leggere i risultati del Mondiale la prossima estate”.

Da brutto anatroccolo a campione

Chiellini si definisce una sorta di brutto anatroccolo. Quando ha iniziato a giocare da ragazzino ha fatto un’enorme fatica e mai è stato il migliore della sua generazione, poi con il lavoro e tanta passione è diventato uno dei migliori difensori del mondo

Sul campo dovevo essere sempre incisivo per arrivare al livello più alto. Non sono nato con molte capacità tecniche. Dovevo migliorare e lavorare. Centinaia di giocatori hanno talento fisico e tecnico ma pochi riescono a sfondare. Non sono mai stato il migliore nella mia fascia d’età. Ero il brutto anatroccolo, perché non sono bello da vedere. Ma sono sempre migliorato. Quest’anno, che vado verso i 34 anni, sto vivendo la mia migliore stagione. Non ho un segreto: solo passione e lavoro.

Elogi per Conte

Il grande salto di qualità Chiellini lo ha fatto agli ordini di Antonio Conte, con cui ha vinto tre scudetti. E al vecchio maestro, che sta attraversando un momento difficile e rischia l’esonero con il Chelsea, il difensore livornese regala tanti elogi

Con Conte è sempre durissima, tutto il giorno, ogni sessione di allenamento, è come un sergente. Abbiamo sentito qualcosa di molto speciale sia alla Juve che alla Nazionale. Quando finisci di allenarti non sei stanco…sei morto. Puoi farlo solo perché credi in quello che fa. Sei al 100% con lui. Ognuno si dà energia l’un l’altro. Di sicuro è uno dei migliori.

Guardiola e i difensori italiani

Parlando dei mali del calcio italiano trova un colpevole, indiretto, inaspettato. Perché il boom di Guardiola, secondo Chiellini, ha portato molti allenatori ha copiare l’allenatore catalano, ma non avendo molti di loro le stesse conoscenze hanno solo danneggiato il calcio nostrano e così l’Italia si è ritrovata, con l’eccezione di Chiellini e Bonucci, senza grandi difensori. E la grande traduzione di grandi difensori azzurri è così improvvisamente svanita