Giorgio Chiellini è diventato il capitano della Juventus dopo l’addio di Buffon un’eredità pesante, che però il difensore livornese ha preso con grande facilità. D’altronde sono tanti anni che ‘Chiello’ difende i colori bianconeri e sa benissimo cosa significa essere un calciatore della Juve. Il quotidiano ‘La Stampa’ lo ha intervistato, il trentaquattrenne ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

Quando si fa l’elenco degli atleti più forti di sempre e di quello contemporanei si fanno sempre i nomi di Usain Bolt, fenomenale velocista giamaicano, e di Roger Federer, pluridecorato tennista vincitore di 20 prove del Grande Slam. Chiellini ha paragonato il portoghese a questi due campionissimi il compagno di squadra Cristiano Ronaldo:

Leader si diventa, io sono curioso, sono un buon osservatore e imparo. Avere vicino Ronaldo, per esempio, è interessante. È di quelli come Bolt, Federer: conoscere le abitudini di chi ha una marcia in più serve. Non per imitare, per allargare il punto di vista.