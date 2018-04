Con Luis Suarez scambierebbe volentieri la maglia perché è un grande attaccante. Il paragone con Sergio Ramos? Impossibile, lo spagnolo è superiore. Alla vigilia della sfida di Champions con il Real Madrid, Giorgio Chiellini usa toni diplomatici in vista dell'andata dei quarti di finale: puro realismo e coscienza delle proprie forze vanno di pari passo nell'intervista al quotidiano iberico ‘El Mundo'. E così, se Buffon ha ammesso che i blancos partono favoriti, il difensore della Juventus e della Nazionale resta sulla stessa lunghezza d'onda e aggiunge un'altra riflessione.

Le spagnole sono sempre favorite. Manchester City e Bayern Monaco stanno bene ma credo che Real Madrid e Barcellona hanno qualcosa in più.

Chiellini e la ‘vecchia signora' ne sanno qualcosa: due finali perse in tre anni (Berlino 2015 e Cardiff 2017) contro merengues e blaugrana hanno frenato la consacrazione europea della squadra di Allegri ma non certo la consapevolezza di avere mezzi a disposizione per tenere testa alle big del continente. Toccherà proprio a lui occuparsi del pericolo numero uno, del ‘killer d'area di rigore' (come lo ha definito Buffon), Cristiano Ronaldo.

CR7 ha cambiato il suo modo di giocare negli ultimi anni – ha aggiunto Chiellini -. E' un calciatore straordinario che tende sempre a migliorarsi. E' un attaccante che ha maggiore fisicità rispetto a Messi che ha una velocità incredibile sullo scatto. E poi non lo prendi più…

Dybala, Higuain o Mandzukic troveranno invece un cliente in campo opposto: è Sergio Ramos, colonna del reparto arretrato del Real Madrid e delle Furie Rosse. Il Pipita ne ha buona memoria per averlo avuto anche come compagno di squadra. Chiellini tesse le lodi del centrale spagnolo.

Non avrò mai la qualità tecnica o l'esplosività di Sergio Ramos, è il miglior centrale del mondo e sa giocare davvero le partite che contano. Ma la Spagna può cintare anche su Piqué che ha avuto la fortuna di giocare al fianco di un altro calciatore molto fortecome Puyol.

Spagnole favorite per la vittoria finale della Champions, c'è la possibilità che superati i quarti la Juventus possa incrociare anche il Barcellona (Roma permettendo). Presto per parlarne adesso, però nell'intervista al giornale iberico torne in auge anche il confronto con Luis Suarez, quello del morso al Mondiale del 2014…