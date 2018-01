Giorgio Chiellini con la maglia del Chelsea? Una prospettiva destinata a rimanere un sogno di calciomercato per Antonio Conte. Il manager salentino dei Blues è intervenuto in conferenza stampa, e ha fatto il punto sulle possibili trattative dei Blues e sul presunto interesse nei confronti del centrale bianconero. Nonostante la stima per il suo ex giocatore, Conte non s'illude sul futuro dell'esperto difensore.

Chiellini chiuderà la carriera alla Juventus, parola di Conte.

Senza troppi giri di parole, ecco come Conte ha commentato le voci relative ad un possibile futuro di Chiellini al Chelsea. L'ex allenatore bianconero non ha dubbi sul futuro del classe 1984: "Giorgio è un buon giocatore, ma intende chiudere la carriera alla Juve ed è giusto che sia così. E' normale che ci siano certe indiscrezioni in questo periodo, alcune sono vere e altre no, ma io devo rimanere concentrato sul mio lavoro e in questo caso su una partita molto importante come quella contro l'Arsenal".

Chiellini, rinnovo in vista con la Juventus.

Nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus, c'è infatti anche il rinnovo di Giorgio Chiellini, in coppia con quello di Andrea Barzagli. Per il primo che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, ci sarebbe già una clausola per l'allungamento fino al 2019, con la possibilità di un'estensione fino al 2020. Per l'ex Wolfsburg invece, prolungamento annuale.

Conte sulle ultime news di calciomercato del Chelsea.

Il nome di Chiellini è dunque da depennare dalla lista dei possibili obiettivi di mercato del Chelsea. I Bleus comunque sono pronti a sfruttare ogni occasione soprattutto per rinforzare la difesa. Conte ha fiducia nella società: "Il club deve prendere la decisione migliore per la squadra. Io sono l'allenatore e il mio compito principale è quello di lavorare in campo con i miei giocatori. Se il club decide di chiedermi qualcosa sulla squadra cerco di dare la mia opinione". La rosa dei calciatori a disposizione del tecnico però è tutt'altro che folta, ecco perché per il momento prima di vendere bisognerà eventualmente acquistare: "Penso che sia impossibile mandare in prestito o vendere un giocatore, se prima non ne prendiamo un altro. Io sono molto felice di lavorare con questi giocatori, mi fido di loro. Non vedo un problema. Allo stesso tempo capisco se alcuni giocatori che non giocano con regolarità e vorrebbero farlo di più".