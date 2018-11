In Francia qualche anno fa uscì un divertentissimo film: ‘Cena tra amici’, in cui si litigava parecchio a causa del nome scelto per il bimbo di uno dei protagonisti. Di quella pellicola è stato fatto un ‘remake’ qualche anno fa dalla Archibugi che diresse: ‘Il nome del figlio’. Chissà se una coppia del comune di Brive la Gaillarde ha visto uno di quei film. Fatto sta che il nome che una coppia ha scelto per il loro bimbo sta facendo discutere in ogni angolo del pianeta. Perché loro hanno scelto come nome di battesimo Griezmann Mbappé.

Il bimbo si chiama Griezmann Mbappé

Succede spesso che quando una nazionale vince il Mondiale in quello stesso anno c’è un proliferare di nomi dei campioni, è accaduto anche con singoli campioni, uno su tutti Maradona, ai tempi del Napoli, ma anche con Totti ai tempi dello scudetto giallorosso. Dunque era immaginabile pensare in Francia a una serie di bimbi battezzati con i nomi degli eroi di Deschamps, ma nessuno poteva immaginare che qualcuno chiamasse un figlio con i cognomi di Griezmann e Mbappé, decisivi con i loro gol nel Mondiale di Russia. Ma per quella coppia non tutto è andato per il verso giusto.

Il Comune dice no, deciderà il Tribunale

Perché il Comune si è opposto e si è rifiutato di accettare questo nome. I genitori non l’hanno presa bene e si sono rivolti al Tribunale, che avrà l’ultima parola. Secondo le leggi vigenti in Francia i genitori hanno la libertà di scegliere il nome del loro bambino, eccetto i casi in cui il cancelliere bocci la scelta. Tra i limiti posti dal codice civile c’è il divieto di dare nomi che possano danneggiare l’interesse del bambino, ma anche se risultasse troppo complesso o se si riferisse a una personalità screditata dalla storia. Chissà se l’avvocato della coppia sa che Garibaldi al figlio diede il nome di Menotti, il cognome di un patriota italiano dell’Ottocento.