Quali sono state le migliori difese in Europa in questa stagione che sta per volgere al termine? Per capire meglio quali sono le retroguardie che meglio riescono a neutralizzare gli attacchi avversari siamo andati a scovare quali sono le compagini che grazie a un’ottima organizzazione di gioco sono state in grado di schermare al meglio la propria porta concedendo pochi tiri alle squadre avversarie. Ecco quali sono stati i team che nei 5 principali campionati europei hanno subito in media meno tiri a partita.

Nessuno come il City: solo 6,2 conclusioni concesse a partita

Davanti a tutti in questa speciale classifica troviamo il Manchester City di Pep Guardiola da poco laureatosi Campione d’Inghilterra al termine di una cavalcata in cui il successo finale non è mai sembrato in discussione. I “Citizens”, infatti, sono la squadra in Premier League ed nei principali campionati del Vecchio Continente che ha fin qui concesso meno tiri agli avversari con 6,2 conclusioni subite in media per match. Questo grazie al modo di intendere il calcio inculcato dal tecnico catalano ai suoi giocatori: un possesso di palla elevato ed un baricentro alto che consente loro di esercitare una grande pressione in avanti sui portatori di palla che limitano inevitabilmente le occasioni di tiro per gli avversari.

Mago Klopp: Liverpool spumeggiante in attacco, ma solido dietro

In seconda posizione per conclusioni concesse agli avversari troviamo il sorprendente Liverpool di Jurgen Klopp che ha appena staccato il pass per la finale di Champions League del 26 maggio a Kiev dove avrà di fronte i bicampioni in carica del Real Madrid a caccia del terzo titolo consecutivo. I Reds, se pur incensati principalmente per il proprio rendimento offensivo grazie alla grande stagione in termini realizzativi del tridente composto da Mané, Salah e Firmino, si è fin qui distinto anche per la capacità di non concedere molte occasioni da rete agli avversari. "Gegenpressing", manovre e strategie tattiche dell’allenatore tedesco sono infatti state in grado di limitare l’impatto che la difesa Reds deve assorbire partita per partita con appena 7,4 conclusioni subite per gara in questa Premier League.

L’habitué Juventus e la sorpresa Eibar

Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo un ex aequo con due squadre molto diverse tra loro che però nei rispettivi campionati hanno fin qui concesso lo stesso numero di tiri a partita. Se trovare la Juventus di Massimiliano Allegri in questa speciale graduatoria è ormai da molti anni diventata quasi un’abitudine, lo stesso non si può dire per la vera sorpresa presente in questa classifica, vale a dire l’Eibar di José Luis Mendilibar. Fin qui in questa stagione infatti sia l’attuale capolista della Serie A che sembra ormai ad un paso dal 7° titolo consecutivo sia la compagine spagnola in lizza per un posto nella prossima Europa League in Liga possono vantare l’ottimo scori di soli 78,3 tiri concessi a partita agli avversari. Nonostante questa parità tra le due compagini c’è però una grande differenza per quel che riguarda i gol subiti dalle due squadre: i bianconeri possono vantare la miglior difesa della Serie A con appena 21 gol subiti, mentre per gli iberici le reti incassate nelle 35 partite di Liga disputate sono ben 47.

in foto: La top 5 delle squadre dei principali campionati europei che hanno concesso in media meno tiri a partita in stagione (fonte WhoScored)

In Bundesliga è muro Bayern

Chiude la top 5 tra le squadre che concedono meno tiri in porta ai propri avversari i campioni di Germania del Bayern Monaco. La compagine tedesca che ha cominciato la stagione con Carlo Ancelotti in panchina per terminarla poi con l’ennesimo ritorno di Jupp Heynckes infatti nelle gare di Bundesliga disputate in questa stagione hanno mediamente subito soltanto 8,4 conclusioni ad incontro. Un dato questo che ha consentito ai bavaresi di essere di gran lunga la difesa meno perforata del massimo campionato teutonico con soli 23 gol al passivo a due giornate dal termine. Lewandoski e compagni precedono il Napoli di Maurizio Sarri appena fuori classifica con in media 8,7 tiri concessi agli avversari a partita nella Serie A ancora in corso.