Sono ancora convinto che sia meglio un assist di un goal.

Antonio Cassano nella sua carriera burrascosa è stato capace di fare sia una che l'altra cosa ma ancora oggi quando parla dei gesti non ha dubbi. Proprio come il nostro FantAntonio per alcuni l'assist dà emozioni simili a quelle di una rete e in alcuni casi ci troviamo di fronte a calciatori che fanno del loro marchio di fabbrica l'abilità nel mandare in porta i propri compagni con qualità e nel modo più comodo possibile. Visto che questi calciatori assumono un ruolo ormai fondamentale sempre più centrale nel calcio moderno, ecco la top 10 dei migliori assist man nei principali 5 campionati europei. Spoiler: non ci sono giocatori della Serie A.

Al primo posto di questa graduatoria speciale ci sono tre calciatori fenomenali: Eden Hazard del Chelsea, Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Lionel Messi del Barcellona. Tutti, fino a a questo momento della stagione hanno messo a referto 13 rifornimenti vincenti ai compagni di squadra. Un gradino più sotto c'è Christian Eriksen del Tottenham con 12 assist che si avvale della compagnia di Téji Savanier del Nimes e di Ryan Fraser del Bournemouth.

Sono 11 i passaggi vincenti di Julian Brandt del Bayer Leverkusen che hanno permesso ai compagni di squadra di andare a segno: insieme a lui ci sono Pablo Sarabia del Siviglia, che è riuscito ad abbinare anche 12 reti alla sua stagione, Joshua Kimmmich del Bayern Monaco e Nicolas Pépé del Lilla. Numeri davvero impressionanti.

In Italia il calciatore che ne ha totalizzati di più è Alejandro El Papu Gomez, che si attesta con 10 assist in vetta alla graduatoria della Serie A, davanti a Suso con 9 e Manuel Lazzari, José Callejon, Dries Mertens e Fabio Quagliarella con 8. Alle loro spalle troviamo Josip Ilicic con 7; Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo, Joaquin Correa, Rade Krunic e Duvan Zapata (6).