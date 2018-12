Tanta paura ma alla fine non è accaduto nulla di grave né ai due poliziotti sulla volante ribaltatasi in seguito allo schianto, Nè ai tre giovani calciatori della Primavera della Juventus, a bordo di una Mercedes uscita con il frontale distrutto. L'incidente è avvenuto sulle strade di Torino lunedì pomeriggio e ha coinvolto i tre bianconeri, tutti diciottenni: Christian Makoun, Luka Markovic e João Serrão.

I soccorsi immediati arrivati sul luogo dello scontro hanno permesso a tutti i coinvolti di recarsi immediatamente in ospedale per le prime cure del caso e nessuno ha subito traumi particolari. La dinamica è stata poi ricostruita dalle forze dell'ordine e dai vigili urbani: la Mercedes ha attraversato con il semaforo verde un incrocio dove stava arrivando a grande velocità una pattuglia della Polizia a sirene spiegate per un intervento in zona. A causa dell'impatto, la Gazzella si è ribaltata.

Chi sono i tre ragazzi

Makoun, il mediano in prestito dalla Spagna

Christian Frederick Bayoi Makoun Reyes è nato a Valencia il 5 marzo 2000 ed è un calciatore venezuelano che milita nella Juventus Primavera nel ruolo di centrocampista, in prestito dallo Zamora FC. Talento emergente in mediana, con la Nazionale Under-20 di calcio del Venezuela ha preso parte al Campionato mondiale di calcio Under-20 2017.

Markovic, baby bomber cercato da tutti

Luka Markovic è un attaccante di origine slava, nato a Belgrado il 19 febbraio 2000 che nel 2015 aveva sostenuto anche provini alla Roma e al Liverpool. L'anno scorso ha militato nelle file del Crotone, da questa stagione è un punto di riferimento per l'attacco bianconero in Primavera.

Joao Serrao, difensore dal gol facile

João Pedro Pereira Serrão è un difensore centrale, classe 2000, di origini portoghesi che milita nella Primavera bianconera e che alla Juventus ha giocato anche nell'Under17. Proveniente dal Dragon Force, attualmente ha un contratto che scade nell'estate del 2019. Ha totalizzato 13 presenze tra campionato e Youth League segnando due reti, una per competizione.