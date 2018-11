Con il gol segnato a San Siro contro il Milan Cristiano Ronaldo è a quota 8 gol in Serie A assieme a Ciro Immobile della Lazio, uno in meno rispetto all'attaccante del Genoa, Piatek. Nove nel complesso le marcature in stagione, sommando anche quella in Champions. In generale sono 37 in altrettante partite le marcature nell'anno solare (comprese le 28 realizzate con il Real Madrid), basteranno per fare di lui il bomber più prolifico del 2018? Allo stato dei fatti, no. Il motivo? E' la concorrenza con l'eterno rivale, Lionel Messi, che attualmente lo precede con 40 gol in 41 presenze. Campionati fermi, il duello – in Italia e in Europa – riprenderà a fine ottobre, intanto per CR7 non mancano i motivi di soddisfazione: domenica scorsa ha spezzato il tabù San Siro, stadio nel quale non era ancora riuscito a segnare su azione (c'era riuscito solo su rigore nella finale di Champions con l'Atletico); ha fatto un altro passo verso la vetta della classifica cannonieri; è già in vetta alla speciale graduatoria quanto a numero di tiri effettuati finora.

E' la statistica della Lega Calcio a incoronare il cinque volte Pallone d'Oro portoghese quale calciatore che tenta più conclusioni verso la porta avversaria. Sono 65 i tiri scagliati nel complesso, di questi 39 nello specchio della porta e 26 fuori. Impossibile, o quasi, reggere il confronto. Ci prova Lorenzo Insigne del Napoli che ha indossato i panni del bomber da quando Carlo Ancelotti gli ha cambiato posizione in campo: sette le reti segnate al netto dei 44 tiri effettuati (21 nello specchio, 23 fuori). A chiudere il podio c'è l'attuale capocannoniere della Serie A, Piatek: 40 tiri, 22/18 è il rapporto. Alle spalle del polacco ci sono Dzeko della Roma (39, 19/20) e Suso del Milan (34, 24/10) con quest'ultimo che prevale nella graduatoria degli assist.