La pausa di campionato offre l'opportunità di fare il punto sulle statistiche della Serie A che alla 12sima giornata è giunta a un terzo del cammino. In classifica domina la Juventus (+6 sul Napoli secondo, +9 sull'Inter terza, +12 sulla Lazio quarta – le formazioni sul podio Champions) reduce dalla vittoria di Milano contro i rossoneri. Un trend da primato per la ‘vecchia signora', che è riuscita a bettere sé stessa considerata la media di rendimento e risultati finora. Eccezion fatta per gli Azzurri di Ancelotti (tra l'altro battuti nello scontro diretto a Torino per 3-1), nessuna squadra è riuscita a restare al passo. Nemmeno l'Inter di Spalletti che, dopo ben sette risultati utili consecutivi (8, compreso il pareggio in Champions con il Barcellona), è letteralmente crollata a Bergamo contro l'Atalanta.

La top 5 degli assist man in Serie A

Qual è invece la situazione in riferimento ai calciatori? I dati sono differenti. Nella speciale graduatoria degli assist man le gerarchie cambiano e in vetta c'è un calciatore del Milan. Si tratta dello spagnolo su che – in base alle statistiche della Lega di Serie A – è a quota 8 su 12 gare giocate. Di questi ben 3 sono stati serviti nella sfida contro il Chievo Verona e 2 contro l'Atalanta. Chi c'è alle spalle? Fabio Quagliarella della Sampdoria a quota 5, seguito da José Maria Callejon del Napoli (4) che chiude il podio.

Manuel Lazzari come Cristiano Ronaldo. Nelle prime cinque posizioni spicca Manuel Lazzari della Spal (terzino con licenza di offendere) che a referto ha piazzato 4 assist, gli stessi di Cristiano Ronaldo della Juventus… una ‘piccola' soddisfazione per l'esterno della squadra di Semplici in lotta per la salvezza. A quota 3 un gruppone di ben sette calciatori che va da Joel Campbell del Frosinone fino a Dries Mertens del Napoli.