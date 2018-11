Due calciatori del Napoli, due dell'Inter e uno dell'Atalanta. Chi sono i cinque calciatori che recuperano il maggior numero di palloni in Serie A? Instancabili, pronti al raddoppio, determinati nei contrasti, in forma abbastanza da dare tutto (e anche di più) quando là, nel mezzo dell'azione, c'è rimboccarsi le maniche e mulinare le gambe. L'emblema (oltre che il leader della top 5, come rilevato dalle statistiche della Lega Calcio) è il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan. Sia in Champions sia in campionato ha raggiunto un livello di rendimento e di prestazioni tali da meritare (finalmente) la chiamata in nazionale dal ct Tite.

Una grande soddisfazione per il mediano che in Italia ha indossato anche la maglia dell'Udinese ma è con gli azzurri che è riuscito a esplodere: prezioso con Sarri, imprescindibile per Ancelotti. Quanti palloni ha recuperato? Sono 63, almeno fino all'ultima giornata di campionato… anche nel pantano di Marassi ha mostrato caparbietà e precisione. In terza posizione c'è Koulibaly, il difensore contro il quale è andato a sbattere anche Kylian Mbappé, campione del mondo con la Francia e candidato al Pallone d'Oro.

Come dimenticare quel gesto tecnico e atletico al tempo stesso del centrale senegalese che riuscì ad arpionare il pallone e neutralizzare l'attaccante? Impossibile… lo stesso Mbappé ne conserverà memoria. Sulla carta restano i 58 palloni recuperati, 3 in meno rispetto a Brozovic dell'Inter (secondo). A chiudere il podio è un altro calciatore nerazzurro, si tratta di Skriniar (a quota 54) e preceduto in quarta posizione da José Luis Palomino, 28enne difensore centrale argentino dell'Atalanta. Sono 57 le palle recuperate nonostante domenica scorsa sia stato assente contro l'Inter.