Segnare un gol è sempre importante, ma farlo negli ultimi minuti della gara, in quella passata alla storia come “zona Cesarini”, spesso può essere fondamentale per portare a casa una vittoria. Ci sono dei calciatori che proprio in questi momenti del match più di altri si esaltano riuscendo a trovare con continuità la rete nella fase conclusiva della partita. Come vedremo si tratta quasi sempre di grandi campioni e questo non è un caso dato che come dice un vecchio adagio popolare “quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare”. Ecco dunque chi sono i migliori 5 marcatori negli ultimi 15 minuti degli incontri tra i top 5 campionati del Vecchio Continente nella stagione che sta per volgere al termine.

Mister “zona Cesarini” d’Europa è Leo Messi

Il bomber più prolifico d’Europa nell’ultimo quarto d’ora delle gare di campionato nella stagione 2017/2018 è il cinque volte Pallone d’Oro Lionel Messi. Il fenomeno argentino del Barcellona infatti in questo specifico arco di tempo nelle 33 partite di Liga che ha disputato in questa stagione ha messo a segno ben 10 reti delle 32 realizzate in totale. Nessuno nei top 5 campionati europei è riuscito a fare meglio della Pulce in quanto a reti nella cosiddetta zona Cesarini e anche questo suo elevato rendimento nei minuti finali degli incontri ha contribuito alla vittoria del titolo da parte dei blaugrana con ben 4 giornate d’anticipo rispetto alla fine del massimo campionato spagnolo per la gioia del tecnico Ernesto Valverde e di tutti i tifosi catalani.

CR7 e Salah per un podio da Pallone d’Oro

Al secondo posto troviamo due calciatori che il prossimo 26 maggio a Kiev si sfideranno l’uno contro l’altro nella finale di Champions League e che al momento sembrano essere i più seri candidati alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro, anche se, come accaduto già in passato, sarà probabilmente il Mondiale a giocare un ruolo non di poco conto nell’assegnazione dell’ambito premio. In questo momento infatti in seconda posizione in questa speciale classifica troviamo Cristiano Ronaldo del Real Madrid e Mohammed Salah del Liverpool che hanno realizzato entrambi 9 segnature nei 15 minuti finali dei match di Liga, per il portoghese, e Premier League, per l’egiziano, a cui hanno preso parte fino ad oggi.

Aguero: l’arma in più di Guardiola

In quarta posizione c’è invece un altro talento argentino che con i suoi gol ha contribuito alla magnifica cavalcata del Manchester City di Pep Guardiola verso la conquista del titolo in Premier League. Appena fuori dal podio c’è infatti il centravanti dei Citizens Sergio Aguero che in questo campionato ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori dopo il 75° minuto di gioco in ben 8 occasioni. Il Kun dunque riesce ad inserirsi in questa graduatoria nonostante sia tra tutti i presenti quello ad aver giocato meno durante i quarti d’ora finali delle gare.

in foto: La top 5 dei bomber d’Europa in zona Cesarini dei principali campionati del Vecchio Continente (fonte WhoScored)

Lewa e Sterling: gol da titolo

Al quinto ed ultimo posto di questa top 5 di alto livello altri due campioni che hanno trascinato le proprie squadre alla vittoria dei rispettivi titoli nazionali. Con 7 reti nei 15 minuti finali delle gare di campionato giocate in questa stagione troviamo infatti il trascinatore del Bayern Monaco Robert Lewandowski, capocannoniere della Bundesliga, e il compagno di squadra di Aguero, Raheem Sterling, anche lui determinante nel successo del City di Guardiola in Premier League.