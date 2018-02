In Serie A è la Lazio ad avere l'attacco che segna più gol (64) rispetto al Napoli capolista (60) e alla Juventus che insegue (62). Merito di Ciro Immobile che da solo ha segnato più di un terzo delle reti (23) dei capitolini e domina la classifica marcatori in Italia. Tra gli azzurri, invece, c'è un poker di calciatori (Mertens 20, Insigne 12, Callejon 10 e Hamsik 6) che sta trascinando la squadra di Sarri verso lo scudetto. Higuain e Dybala (al rientro dopo un lungo periodo di stop per infortunio muscolare) le principali fonti di sostentamento dei bianconeri (37 gol su 62) che hanno nell'organizzazione difensiva il loro punto di forza.

Media gol. Basta dare un'occhiata ai dati statistici per verificare come in realtà l'attacco più efficace sia quello della squadra di Allegri che in 25 gare (il 14 marzo verrà recuperata la sfida con l'Atalanta) è andata a segno con una media di 2.48 gol a partita, superiore a quella del Napoli (2.30) e della stessa Lazio sia pure di poco (2.46).

Il confronto in Europa. Allargando il campo d'osservazione agli altri campionati le italiane figurano nelle posizioni di rincalzo della Top 10. La Lazio di Inzaghi è solo sesta, la Juventus divide la settima posizione con il Real Madrid mentre il Napoli è addirittura ai margini (9°) della graduatoria dominata dal Psg che può beneficiare di un attacco micidiale (Cavani, Neymar, Mbappé). I francesi hanno fatto meglio del Manchester City e del Barcellona, le due squadre che completano il podio.

La Top 10 degli attacchi in Europa.

1) Paris Saint-Germain (Francia) – 84 gol/27 gare (3,11 di media)

2) Manchester City (Inghilterra) – 79 gol/27 gare (2,93 di media)

3) Barcellona (Spagna) – 68 gol/25 gare (2,72 di media)

4) Monaco (Francia) – 67 gol/27 gare (2,48 di media)

5) Liverpool (Inghilterra) – 65 gol/28 gare (2,32 di media)

6) Lazio (Italia) – 64 gol/26 gare (2,46 di media)

7) Juventus (Italia) – 62 gol/25 gare (2,48 di media)

7) Real Madrid (Spagna) – 62 gol/25 gare (2,48 di media)

9) Napoli (Italia) – 60 gol/26 gare (2,30 di media)

10) Lione (Francia) – 57 gol/27 gare (2,11 di media)