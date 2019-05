Il futuro di Simone Inzaghi quale sarà? Lotito dopo la vittoria della Coppa Italia sembra intenzionato a confermare il tecnico, che in realtà un contratto fino al 2020 già ce l’ha. Il presidente pensa al rinnovo del tecnico, ma se le parti non troveranno l’accordo la Lazio volterà pagina e cercherà un nuovo allenatore. I nomi sul tappeto sono quelli di Mihajlovic, De Zerbi e Giampaolo.

Inzaghi e la Lazio

Qualche settimana fa il rapporto tra il tecnico e il presidente Lotito sembrava agli sgoccioli, ciò è accaduto dopo una serie di risultati negativi che hanno fatto svanire la qualificazione alla Champions. Al di là di un contratto ancora in essere, le parti parevano a un passo dalla separazione, ma la vittoria in Coppa Italia, la settima di sempre, la terza dell’era Lotito, ha ridato forza a Inzaghi, che però resta sempre nel radar della Juventus, che se non dovesse arrivare a Guardiola potrebbe scegliere il tecnico biancoceleste. Inzaghi potrebbe comunque anche andare via senza il miraggio della Juventus, si parla anche dell’Atalanta.

In caso di addio di Inzaghi su chi punterà la Lazio

Lotito e Tare faranno di tutto per convincere Inzaghi a rimanere, ma se il più piccolo dei fratelli Inzaghi deciderà di andare via dimettendosi al termine del campionato ovviamente andrà sostituito. Nell’elenco ci sono tre allenatori che hanno fatto tutti molto bene in questo campionato. Il primo della lista è Sinisa Mihajlovic, che si è salvato con il Bologna, che sembrava quasi spacciato, e che adesso spera nella chiamata di una big del nostro campionato. Il serbo è stato un giocatore della Lazio e ha un rapporto speciale con la tifoseria, che lo riaccoglierebbe molto volentieri. Gli altri sono Marco Giampaolo, che sta per lasciare la Sampdoria, e Roberto De Zerbi, il più bravo tra i giovani allenatori italiani che piace molto pure al Milan.