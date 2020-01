Cambiare strategia e obiettivi. La Roma vi è costretta dopo il fallimento della trattativa con l'Inter per lo scambio Spinazzola-Politano. Un'operazione che sembrava in dirittura d'arrivo salvo stopparsi clamorosamente fino al naufragio a causa del mancato accordo tra le parti su un dettaglio: vincolare l'obbligo di riscatto al numero di presenze dei calciatori e non al minutaggio. Il club giallorosso non ha escluso azioni legali nei confronti del nerazzurri, intanto valuta altre opzioni per portare in giallorosso un altro esterno d'attacco così a colmare il vuoto lasciato da Nicolò Zaniolo (operato a Villa Stuart, ha iniziato la riabilitazione con la speranza di essere pronto per l'Europeo a giugno).

Ecco quali sono le opportunità a disposizione sul tavolo, tra cui anche la possibilità di avere l'ex esterno del Sassuolo nella Capitale ma con una formula differente.