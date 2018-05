Chi c'è per il dopo Wenger? Domanda dalle cento pistole. A Londra, però, sono certi che tra le tante speculazioni e voci di mercato vi siano due soli forti candidati: Massimiliano Allegri e Luis Enrique. Non è una novità assoluta perché i due tecnici erano finiti da tempo nella panoramica del post Wenger, il tecnico francese che chiude un'epoca tra i Gunners e lascia il passo a chi verrà.

E chi raccoglierà il testimone dovrebbe essere o l'attuale allenatore bianconero o l'ex del Barcellona. Tutti gli altri nomi vengono dopo, almeno così stanno dicendo in questi giorni in Inghilterra dove stanno controllando il polso della situazione. Che non esclude colpi a sorpresa, oggi, però, molto a ribasso. La lotteria della panchina scatterà comunque non prima della fine della stagione.

Tutti i nomi per il post Wenger. Al di là di Allegri e Luis Enrique gli altri papabili da contattare non mancano. Nelle prossime settimane, dunque, non andrebbero scartate del tutto altre ipotesi come Carlo Ancelotti, Zeljko Buvac (già ex vice di Klopp) e Mikel Arteta, ex centrocampista dell'Arsenal e oggi secondo di Guardiola al City. Tutti candidati plausibili per la panchina dei londinesi che devono trovare chi garantirà per la continuità di un progetto che ha da sempre caratterizzato l'Arsenal in questi anni: puntare sui giovani.

Allegri, candidato numero uno. Max Allegri sarebbe addirittura il candidato numero uno, ancor più accreditato di Luis Enrique. Bob ci sono stati contatti ufficiali, ma la trattativa potrebbe innescarsi subito dopo la fine della stagione. C'è qualche perplessità – dicono a Londra – da parte dell'allenatore sull'attuale struttura dei Gunners: Allegri nutrirebbe infatti qualche dubbio sulla struttura dirigenziale dell'Arsenal dove, da un anno, sono arrivati Raul Sanllehi e Sven Mislintat, il primo come direttore tecnico e il secondo come ds.