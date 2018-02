Quali sono le squadre che hanno vinto il maggior numero di partite in Champions League? E in che posizione si trovano le italiane in questa speciale classifica? Conclusa la due giorni di Champions (la prima in agenda degli ottavi di finale d'andata che vivranno il secondo atto la prossima settimana) è la Uefa a pubblicare la graduatoria che traccia il quadro delle primi 15 formazioni più forti nel panorama continentale. L'Italia è rappresentata dalla Juventus, che è sì fuori dal podio ma al quinto posto e alle spalle solo delle super-potenze del calcio europeo.

A dominare la scena è il Real Madrid che con il successo ottenuto ai danni del Paris Saint-Germain ha tagliato il traguardo delle 250 vittorie ed è protagonista assoluto rispetto al Bayern Monaco (2°, 188) e al Barcellona (3°, 173). Il primo acuto dei blancos fu nel 1955 contro il Servette, Odense e Apoel furono vittime sacrificali alla 100a e alla 200a sfida continentale. Ai piedi del podio – per il cui conteggio si fa riferimento anche alla vecchia formula della Coppa dei Campioni – c'è il Manchester United tornato in auge con l'arrivo in panchina di José Mourinho.

E le italiane? Sono più staccate con la Juventus a quota 128, davanti al Milan (125) di un'incollatura, a testimonianza della grandezza di un club (quello rossonero) che ha vissuto il periodo di fulgore con la presidenza Berlusconi.

La Top 15 delle vittorie in Coppa Campioni/Champions.

1. Real Madrid, 250 vittorie

2. Bayern Monaco, 188 vittorie

3. Barcellona, 173 vittorie

4. Manchester United, 150 vittorie

5. Juventus, 128 vittorie

6. Milan, 125 vittorie

7. Benfica, 108 vittorie

8. Liverpool, 106 vittorie

9. Porto, 103 vittorie

10. Arsenal, 101 vittorie

11. Dynamo Kyiv, 96 vittorie

12. Celtic, 93 vittorie

13. Ajax, 87 vittorie

14. Inter, 82 vittorie

15. Chelsea, 80 vittorie