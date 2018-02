Contro il Crotone, che lo scorso anno effettuò una rimonta straordinaria e ottenne una salvezza che era insperata, il Benevento cercherà di iniziare la rincorsa alla salvezza. L’impresa pare titanica. Perché dopo aver ottenuto sette punti in ventitré partite, i giallorossi dovrebbero farne almeno ventotto nelle ultime quindici. De Zerbi e i suoi ci proveranno sapendo anche che in tutti i campionati professionistici e nel Campionato Nazionale Dilettanti nessuno ha fatto peggio del Benevento.

Sagna esordio con il Crotone.

Contro il Crotone esordirà in Serie A Bacary Sagna, ex terzino di Arsenal, Manchester City e della nazionale francese. Il Benevento ha un solo risultato a disposizione. Perché anche vincendo i campani si porterebbero a undici punti dal quartultimo posto, occupato proprio dalla squadra di Zenga. Dunque o si vince o si ha quasi la certezza della retrocessione.

Il bilancio del Benevento in Serie A.

Fin qui il Benevento è andato malissimo. Il bilancio è disastroso: 2 vittorie, 1 pareggio, 20 sconfitte. Il terrore è rappresentato dal record di punti negativo in Serie A. Fuori casa nemmeno un punto conquistato. In casa il Milan è stato fermato da Brignoli, mentre Chievo e Sampdoria sono cadute sotto i colpi di Coda. Con i nuovi acquisti la squadra è più viva e può sicuramente migliorare, almeno, il proprio score.

Chi ha fatto peggio del Benevento.

Il Benevento ha conquistato 7 punti. Tra Serie B, Serie C e tutti i gironi della Serie D nessuna squadra ha fatto peggio dei campani e nessuno ha un punteggio a una cifra. Per trovare squadre che in Italia hanno ottenuto meno punti bisogna arrivare nell’Eccellenza, che conta un numero enorme di raggruppamenti. Più d’una, incluse Castellana Castelgoffredo (9), Alto Bradano (8) non sono riuscite a ottenere meno punti del Benevento, che mettendo in campo anche l’orgoglio cercherà di lottare fin quando potrà per la salvezza. Una c'è: Città di Casteldaccia, 4 punti nel girone A dell'Eccellenza siciliana.