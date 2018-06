Una Roma giovane e ricca di talento. E' questo il sogno della dirigenza capitolina che vuole assicurare a mister Di Francesco una squadra ricca di entusiasmo e di fame di successi. Ecco allora che dopo gli innesti di Cristante e Coric (oltre a quello dell'esperto Marcano) e con Kluivert in dirittura d'arrivo il nuovo colpo di calciomercato della società giallorossa potrebbe essere Hakim Ziyech, un ragazzo marocchino di belle speranze dell'Ajax che vedremo impegnato presto ai prossimi Mondiali con la sua nazionale.

Chi è Hakim Ziyech, il ragazzo salvato dal calcio e seguito dalla Roma

Una carriera fatta di salti di qualità e di vittorie personali quella del classe 1993 che ha trovato nel calcio il suo motivo di vita. Il pallone ha permesso al giovanissimo marocchino di non prendere strade pericolose: nato in Olanda, Hakim non ha avuto un'infanzia facile con due fratelli finiti in carcere e il papà deceduto prematuramente, quando lui aveva appena 10 anni. Lo sport e in particolare il calcio hanno permesso al ragazzino di crescere in maniera sana e di coltivare una fame di vittorie e di affermazioni personali che lo hanno portato ben presto a calcare i prestigiosi campi olandesi.

La carriera di Hakim Ziyech, e l'exploit con la'Ajax

Prima le giovanili dell'Heerenveen, con cui esordirà anche tra i professionisti (con 11 gol all'attivo e prima uscita in Europa League) e poi il Twente in cui in due stagioni conquista le attenzioni dell'Ajax. Con i biancorossi, l'ascesa di Ziyech continua e dopo i 10 gol della prima annata, il ragazzo si conferma anche alla seconda, al punto di conquistare il titolo di miglior calciatore della stagione dell'Ajax. Un riconoscimento che premia il rendimento del ragazzo, definito dal suo tecnico Ten Tag senza troppi giri di parole, come riporta Forzaroma.info: "È un artista del pallone, non desidero altro che vederlo restare con noi". E adesso ecco l'occasione del Mondiale da disputare da protagonista con il Marocco per provare a mettersi ulteriormente in vetrina

in foto: Doti tecniche e qualità di Hakim Ziyech (foto Sofascore.com)

Roma, Hakim Ziyech nelle ultime notizie di calciomercato

La Roma nel frattempo lo ha già puntato stregata dalle sue doti tecniche e dalla sua duttilità che gli permette di giocare in tutti i ruoli a supporto dell'attacco. Un funambolo che vede alla porta e che sa mettersi al servizio della squadra con una visione di gioco notevole e doti da uomo-assist. Il sogno della società capitolina è quella di strappare il suo sì, e di portarlo all'ombra del Colosseo in coppia con Kluivert. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo l'Ajax: il sogno della dirigenza capitolina è quello di chiudere la doppia operazione su una cifra complessiva di circa 40 milioni. Difficile, però che l'affare possa chiudersi alle condizioni dei capitolini, visto che già il figlio d'arte olandese potrebbe costare 23 milioni. Contatti avviati, e destinati ad intensificarsi nelle prossime settimane.