Il Chelsea da un paio di mesi è nella bufera. Poche vittorie, troppi pareggi e un paio di grossi scivoloni in campionato. Conte, sempre troppo discusso, è addirittura quinto. Da tempo si parla del suo futuro e del suo possibile successore. In parecchi hanno dimenticato però i record centrati in Premier League dall’ex c.t., che è stato capace di far migliorare e non poco giocatori già affermati e non giovanissimi, come Willian, che in queste ultime settimane ha fatto un impressionante salto di qualità. Il brasiliano, secondo quanto riferisce il ‘Daily Star’, la prossima estate potrebbe lasciare i Blues e il giocatore sarebbe nel mirino del Milan. L’esterno offensivo brasiliano piace pure al Manchester United.

Dallo Shakhtar al Chelsea, la carriera vincente di Willian

Non è giovanissimo Willian, che il prossimo mese di agosto compirà trent’anni. Ma questa è l’età della consacrazione per il brasiliano che dopo aver esordito con il Corinthians, nel 2007 firma per lo Shakhtar Donetsk. Alla scuola di Lucescu cresce e vince tanto. Dopo un breve passaggio all’Anzhi diventa un giocatore del Chelsea. In Premier gioca da cinque anni, ha vinto due volte il titolo. Nelle ultime tre stagioni è diventato anche un bomber, ma questa è senza dubbio la sua stagione migliore. Il brasiliano ha già eguagliato il suo record di gol, e siamo a marzo.

Il valore di mercato di Willian

Willian ha un contratto con il Chelsea fino al 2020. I Blues, anche se dovessero cambiare guida tecnica, sicuramente non vorrebbero perderlo e di sicuro non lo svenderanno. Un anno fa il Bayern pensò al brasiliano per sostituire Douglas Costa. Abramovich chiese non meno di 50 milioni. Il valore di Willian quest’anno è cresciuto e le squadre di Premier ovviamente non hanno bisogno di vendere, considerato che sono quasi tutte ricchissime. Dunque chi lo vorrà dovrà pensare a una cifra record.

Quanto guadagna Willian con il Chelsea

Willian ha uno stipendio notevole, ma è solo l’ottavo giocatore più pagato del Chelsea. Il brasiliano guadagna circa 125mila euro a settimana, che fanno più di sei milioni e mezzo di euro netti a stagione. Un ingaggio importante che poche squadre italiane possono permettersi. Ma il Milan comunque un giocatore che guadagna sei milioni netti già lo ha, ed è Donnarumma.

Esterno d’attacco nel 4-3-3

Da anni nazionale brasiliano, considerato il vice Neymar, Willian è un esterno offensivo e nel Milan di Gattuso sarebbe perfetto nel 4-3-3. Sulle fasce ora ci sono Suso e Calhanoglu, ma l’abbondanza è fondamentale in ogni grande squadra e con il giocatore del Chelsea i rossoneri farebbero un enorme salto di qualità. E avendo da due anni come allenatore Conte certamente Willian non avrebbe troppi problemi ad adattarsi al calcio italiano e ai suoi metodi.