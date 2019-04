Ryan Sessegnon ha 18 anni (19 anni li compirà a maggio). Gioca nel Fulham retrocesso in Championship ma nonostante la stagione disastrosa dei ‘cottagers' è riuscito a uscire dal cono d'ombra attirando le attenzioni dei maggiori club della Premier League (Manchester United, Tottenham, Liverpool) oltre al Psg e al Borussia Dortmund. Esterno di centrocampo sulla corsia mancina, si fa apprezzare dinamismo e intensità agonistica e sulla fascia sinistra può essere impiegato sia come terzino sia come ala.

Dall'Inghilterra: la Juventus su Sessegnon

Il tabloid ‘The Sun' invece fa sapere che sulle tracce del calciatore inglese (ma di origini del Benin, Africa Occidentale) c'è la Juventus che, dopo aver lanciato Moise Kean, sarebbe rimasta conquistata dalle prestazioni del ragazzo, stabilmente nel giro della nazionale Under 21 dei Tre Leoni e divenuto punto di forza del club londinese nonostante la giovanissima età.

Quanto chiede il Fulham? Somma di 45 milioni

Quanto costa? Somma molto alta e impegnativa per un ragazzo sì di talento ma forse ancora acerbo per certi palcoscenici: 45 milioni di euro è la richiesta del Fulham, 10 in più rispetto ai 35 della valutazione di Transfermarkt a margine di un contratto fino al 2020 (con opzione per altri due anni).

in foto: La scheda di Ryan Sessegnon (fonte Transfermarkt)

Chi è Ryan Sessegnon e il suo record col Fulham

Ryan Sessegnon ha bruciato le tappe con la maglia del Fulham, club nel quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili. La sua sembra una carriera da predestinato a giudicare dai piccoli record che ha messo in fila da quando ha indossato la maglia della prima squadra.