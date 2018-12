Pelé è il più grande giocatore di tutti i tempi, Jurgen klopp non ha dubbi al riguardo. E se chiedete al manager tedesco del Liverpool chi preferisce tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vi stupirà con effetti speciali estraendo dal taschino della giacca il suo smartphone. Perché? Vi conserva come fosse un cimelio la foto che scattò assieme alla Pulce qualche tempo fa. Un ricordo speciale, della propria carriera e in particolare dell'incontro con quello che ritiene uno dei più forti calciatori del momento.

Sì, il dieci blaugrana meglio di CR7: del resto, la fantasia al potere ha sempre contraddistinto l'animo rivoluzionario del tecnico che col Borussia Dortmund lanciò il guanto di sfida all'establishment del Bayern Monaco e adesso in Reds prova a riscrivere la storia del calcio inglese ed europeo. E' in cima alla Premier League e sorride beffardo, di rimando, in faccia ai petrol-dollari e agli artifici tattici di Pep Guardiola… lo rispetta ma lui ha i suoi e il gegenpressing che nulla ha da invidiare. E allora, chi è meglio tra Messi e Cristiano Ronaldo? Il tecnico tedesco si schiera in un’intervista rilasciata durante il Galà della Liverpool Foundation e ripresa da Liverpool Tv.

Chi è il migliore di tutti? Mio padre mi ha sempre detto che nonostante tutto il migliore calciatore al mondo sarà sempre Pelé – ha ammesso Klopp con un sorriso tenendo così in bilico la curiosità della platea -. L’ho incontrato quando facevo l’opinionista durante il Mondiale 2006 e devo dire che quando l'ho visto mi sono emozionato… quindi per me è Pelé.

D'accordo, Pelé non ha rivali (chissà che ne pensa Maradona…) ma ancora non ha risposto alla domanda: chi è più forte tra Messi e Ronaldo? La replica di Klopp è emblematica.