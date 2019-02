Nel mondo è sempre stato considerato un calciatore controverso che nel corso degli anni si è reso più volte protagonista di episodi negativi che ne hanno minato la promettente carriera. Nicklas Bendtner, a 31 anni, avrebbe infatti bisogno di rilanciarsi sul campo piuttosto che farsi notare sulle copertine di gossip o di cronaca per fatti che non appartengono proprio gol o tattica. Attaccante danese della Nazionale oggi in forza al Rosenborg, a settembre gli è stata confermata una condanna a 50 giorni di carcere per aver assalito un tassista rompendogli la mascella lo scorso settembre. Un diverbio nato a causa di una breve corsa in taxi senza pagare il conducente, episodio che avrebbe preceduto uno scambio di insulti e il passaggio alle maniere forti. Solo una delle ultime puntate della vita dell’attaccante danese. Ma a stargli accanto, in questo momento difficile, è stata Philina Roepstorff che da buona compagna dell’attaccante anche ex Juventus, ha condiviso questa brutta parentesi. Lei, modella molto famosa, sul web è diventata una vera e propria star raggiungendo l’apoteosi con un tatuaggio davvero particolare dedicato proprio al suo Nicklas.

Ma chi è davvero Philina?

La ragazza che vedete spesso nelle foto di Bendtner? E’ semplicemente la sua fidanzata che è molto apprezzata dal popolo dei social. Lei è Philina Roepstorff, un’autentica stella che di professione fa la modella e che fa di tutto per far notare che la sua professione le calzi a pennello. Giovane, bella, occhi profondi come il mare e sguardo accattivante, è lei ad accompagnare le giornate dello scalmanato Nicklas, che quasi come tutti gli uomini, di fianco a una donna così, si scioglie come neve al sole.

Academy di fashion design e con un sito internet che mette in evidenza outfit perfetti, alla moda, indossati anche da lei, Philina è ben presto diventata una star su Instagram e il merito non è soltanto della sua relazione con l’ex attaccante dell’Arsenal, ma soprattutto perchè le sue foto ‘artistiche’, sono tutt’altro che coperte, anzi, lasciano ampio spazio all’immaginazione.

I viaggi e il buon cibo tra le sue passioni

Al contrario di quanto si possa pensare per le altre modelle o fashion blogger che ogni giorno invadono Instagram, Philina può considerarsi un caso raro di ragazza che oltre a mettere in evidenza il suo splendido viso, le sue curve mozzafiato e il fisico scultoreo, condivide con il mondo intero e ovviamente con i suoi follower passioni e hobby. Tra queste c’è sicuramente quella per i viaggi.

Nelle stories presenti sul suo profilo Instagram, ultimamente infatti, sono state pubblicate foto in compagnia di Nicklas in giro per il mondo, anche in Italia e pure in compagnia del suo fedele amico, il suo cane. Ma non solo belle spiagge, cena di gala e dettagli d’abbigliamento, nella sua vita anche il cibo è una parte importante. La dieta? Sicuramente la farà come tutte le modelle, ma Philina non rifiuta mai una bella fetta di pizza, una colazione abbondante e frutta a volontà. Insomma, sa davvero come amare anche se stessa.

Quelle foto su Instagram che tanto piacciono a Nickas

L’attaccante dicevamo fa coppia fissa con Philine ed entrambi condividono tantissimi momenti intimi e persino di nudità nei loro social network. L’ex attaccante della Juventus, del resto, non è nuovo a certi “siparietti” fuori dal campo e il suo essere attivo sui social. Particolarmente divertente, fra l’altro, la didascalia che accompagna le varie foto. Un suggerimento abbastanza particolare: “proteggetevi dal sole”. Insomma, sono state davvero tante le iniziative più o meno al limite del senso del pudore della coppia che spesso e volentieri, specialmente Philine, si è lasciata andare a scatti più o meno hot.

In particolare la modella ama giocare con il “vedo e non vedo” cosi come l’attaccante sembra quasi divertirsi nell’innescare i fan e stuzzicarli. Le foto, per quanto provocanti, lasciano solo immaginare le grazie di Philine. E Nicklas né è perfettamente consapevole: del resto il suo post lascia poco spazio alle interpretazioni. “A noi davvero non importa cosa pensa la gente. Noi siamo caldi e giovani. E pieni di voglia di divertirci”.

Il tatuaggio in onore del suo ‘Lord’

Chiamatelo un atto d’amore, un segnale di vicinanza dopo le ultime vicissitudini negative che hanno visto Bendtner protagonista più nei tribunali che sui campi di calcio. E allora se è l’amore a trionfare, ecco che Philine non perde tempo per dimostrarlo e metterlo in evidenza sui social dove ha raggiunto un gran numero di like e condivisioni. D’altronde, su Instagram, Philina oggi conta 292mila follower, raggiungendo sempre un numero enorme di like al giorno.

La compagna del nazionale danese allora, presente in occasione dell’ultimo brutto episodio che lo ha visto coinvolto, ha voluto ribadire il suo amore attraverso Instagram con un tattoo sul collo dalla scritta "Lord": il riferimento è proprio al suo Nicklas, che ha vissuto la sua carriera in maniera turbolenta e da rubacuori e sta continuando questo percorso anche nell'era dei social, dov'è una vera e proprio celebrità. Insomma, un atto d’amore che fortifica il suo legame con l’attaccante, sperando che non faccia qualche altro colpo di testa, ma nelle porta sbagliata e non su un rettangolo di gioco.