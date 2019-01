Il mercato invernale comincia ad entrare ufficialmente nel vivo. Ma nella nostra Serie A, non sono soltanto i calciatori a cambiare casacca, ma anche le rispettive compagne. E’ infatti ufficialmente entrata nel vivo l’operazione che a breve porterà Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa, a vestire la maglia del Milan (la non convocazione di Higuain, che andrà al Chelsea per fargli posto, ne è la prova). Con il bomber polacco, a Milano, è attesa però anche la Paulina Procyk, una delle new entry, dal punto di vista delle wags, di questa stagione e che a breve si aggiungerà al folto numero di bellissime rossonere. Non è soltanto la sua bellezza a focalizzare l’attenzione dei tanti follower che ogni giorno riempiono di like il suo profilo Instagram, quando all’interesse per le tante professioni che questa splendida ragazza svolge. Da influncer di moda ad avvocato, si, proprio così, nella vita è anche un avvocato. Insomma, una splendida wags pronta ad entrare ufficialmente nell’Elite del calcio, alla Scala di San Siro per farsi ammirare dall’intera Serie A. Ecco chi è in questo focus.

Chi è Paulina Procyk?

Paulina Procyk ha 27 anni e viene da Lubin, una città della Polonia di più di 76mila abitanti. Ha studiato all'Università di Breslavia, ed è un avvocato per professione. Tuttavia, la sua passione è la moda, che può essere chiaramente vista nelle immagini sul suo Instagram. La stragrande maggioranza delle fotografie mostra le nuove creazioni di Paulina e i suoi accessori di moda preferiti.

Il profilo Procyk è molto popolare, attualmente è visto da oltre 26mila utenti. I fan non risparmiano complimenti sulla bellezza. Con Piatek è legata ormai da ben 5 anni e l’unione e la passione fra i due è ben chiara quasi in ogni scatto pubblicato sia dall’uno che dall’altro sui rispettivi profili social. Oggi i due convivono felicemente nella città di Genova, ma Milano è lì che incombe e presto potrà essere la loro prossimo meta e nido d’amore.

Piatek e quel colpo di fulmine a cena

I due si sono incontrati 5 anni fa a scuola: lui studiava ancora e lei lavoravo in ufficio. Un invito a cena da parte di Piatek ed è stato subito un gran feeling tra i due. La coppia vive a Genova e ha fin da subito visto nell’Italia una meta splendida e affascinante. Paulina fin da subito ha detto che non si aspettava minimamente un big show come quello che sta facendo ad oggi Piatek in Serie A, ma ha sempre creduto in lui e ha dimostrato di essergli fedele sempre e di stargli accanto in ogni momento. Paulina è consapevole della chance che si sta giocando anche perchè sa benissimo che l’attaccante polacco ama quello che fa. Tempo fa disse: “È un ragazzo di 23 anni, umile. La nostra è una vita normale, come quella di tante altre coppie”.

L’Italia e Paulina: amore a prima vista

“Si mangia divinamente e c’è sempre il sole”. Così Paulina ha descritto la sua visione di Italia, un Paese che ama e che spesso, anche su Instagram, mette in evidenza con scatti pittoreschi, immortalando le tante bellezze che offre. “Gli italiani sempre disponibili e amichevoli. Avevamo già visitato Roma nel 2017, come si può non amarla?. Tra l’altro Genova è una città stupenda. Davvero, è bellissima: ha un mare meraviglioso e le montagne. Ci sentiamo a casa qui”. E lo dimostrano anche i tanti viaggi effettuati in questi primi mesi, anche in Sicilia.

Oggi Milano, la capitale italiana della moda, dista appena 150 km e Paulina che di professione, oltre ad essere un avvocato, è anche una influencer di moda, potrebbe prendere la palla al balzo e vedere cambiare la sua vita e quella di Piatek proprio con il passaggio dall’attaccante ai rossoneri.

La moda la centro del suo profilo Instagram

Anche in questo, così come sta accadendo ultimamente in questa nuova generazione di wags, è stato un po’ superato lo stereotipo di profilo Instagram inondato di sole foto in costume e in scatti. Infatti, anche in quello di Paulina, non troverete tantissime foto della splendida modella polacca in bikini, ma semplicemente, troverete una ragazza pronta al grande salto nel mondo della moda e con una gran voglia di sfondare.

I grandi marchi, indossati con carattere ed eleganza sul suo corpo perfetto, hanno infatti richiamato l’attenzione di migliaia di follower incuriositi da questa ragazza che,in punti di piedi, senza fare tanto clamore, è entrata a far parte del vasto universo wags della Serie A italiana. Che sia in tuta, in camicia, o anche ad un matrimonio, di Paulina traspare quasi sempre l’eleganza come fattore dominante capace di esaltare al meglio la sua persona che ha pian piano conquistato sempre di più il mondo dei social.

La visita a Roma con l’Italia come un presagio

Non era assolutamente messa in preventivo la sua avventura in Italia, eppure, quasi a sorpresa, il Genoa è stato per Piatek un fulmine a ciel sereno. Una sorta di regalo anche per la sua Paulina da sempre appassionata della bellezza e dei colori del nostro Paese. Sul profilo di Piatek infatti, la bella modella polacca è più volte taggata mentre sorride, divertita, durante la visita guidata al Colosseo di Roma.

Una vacanza che evidentemente ha segnato estremamente la coppia, quasi stregata dalla bellezza e dalla cultura italiana tanto da ricevere in regalo poi il trasferimento a Genova. Oggi Milano sarà la loro prossima meta e Paulina non vede l’ora di fare un selfie a Piazza Duomo, davanti a uno spritz per festeggiare al meglio l’arrivo nella capitale italiana della moda e coronare al meglio il sogno della coppia di vivere da protagonisti il nostro Paese, sia nello sport che nella moda.