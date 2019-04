Wanda Nara, Georgina Rodriguez, Oriana Sabatini e chi più ne ha più ne metta. La Serie A, mai come in questa stagione, ha potuto ammirare le sue tante bellezze che hanno valorizzato la categoria wags del nostro campionato. Ma se per le signore, rispettivamente, di Mauro Icardi, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la stagione, per diversi motivi, è tutt’altro che da ricordare, non si può non dire lo stesso in un altro continente. Già, perchè lasciando per un attimo da parte l’Europa, spostandoci negli Stati Uniti d’America, chi sta facendo impazzire il popolo dei social a colpi di selfie ai limiti del nudo completo, è Nora Segura.

Chi è? Vi sorprenderete, perchè la modella e attrice di origini svedesi e spagnole, è la compagna di Tim Howard, il portierone della Nazionale di calcio statunitense con un passato in Europa all’Everton e al Manchester United e che oggi difende i pali dei Colarado Rapids. In pochissimo tempo, Nora ha raggiunto un livello incredibile di follower proprio grazie a queste sue foto. Bella, bionda e con una fisico da paura, è la definita la wags più sexy del pianeta.

Ma chi è davvero Nora?

Nora Segura è una modella e attrice per metà spagnola e per metà svedese, proprio come è ben specificato anche sul suo profilo Instagram. La bella compagna di Tim Howard ha vissuto per anni a Stoccolma, Marbella, Londra e Parigi, ovviamente per motivi lavorativi che la portano sempre a girare il mondo. Ma attualmente sembra aver davvero trovato la proprio dimensione. Nora in questo momento vive negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles.

Nora, oltre ad essere una bellissima donna, ha anche tante altre qualità che ben presto l’hanno portata alla ribalta. La Segura infatti, oltre ad avere un forte impatto sensuale davanti a una macchina fotografica, parla fluentemente inglese, svedese, spagnolo e francese ed ha lavorato negli anni per diversi brand molto importanti come Perrier, Kerastase, Defend Paris e tanti altri ancora che hanno esaltato la bellezza di Nora.

Compagna di Tim Howard, un idolo negli States

Su Instagram sono rare le foto dei due insieme, ma ci sarà tempo per spiegare il perchè. Sta di fatto che Tim Howard, 40enne portiere americano, nella sua lunga carriera, ha vestito le maglie di Manchester United, per tre anni, e dell'Everton per ben dieci stagioni. Howard è stato anche un punto fermo della nazionale americana mettendo insieme 121 presenze totali.

Il compagno di Nora Segura, nel 2012, si rese protagonista di un gol da record con un rinvio da circa novanta metri che ha beffato il portiere avversario del Bolton, sfida poi persa per 2-1 dai Toffees. Si tratta del secondo gol da più lontano di sempre con una distanza di 87 metri. Un gol da sogno mai paragonabile però alla perla più bella della sua vita, ovvero Nora, che oggi è diventata davvero una star sui social network tanto da essere seguita da follower da tutto il mondo su Instagram.

Nora, una star su Instagram

Un successo incredibile testimoniato dai like che Nora riceve ogni giorno a ogni sua foto pubblicata. Come faccia? Beh, non è difficile da capire se si osserva attentamente il suo profilo. Le sue foto sono un tripudio di vedo-non vedo da capogiro che in pochissimo tempo ha attirato tutto il mondo. Dicevamo che Howard, però, ultimamente ha lasciato la scena proprio alla compagna che sta letteralmente spopolando sui social network con oltre 336.000 follower su Instagram e quasi 400 post pubblicati.

Nessuno resiste dal non commentare le sue foto hot e provocanti. L'ultima istantanea postata qualche giorno fa ha rimediato tantissimi mi piace, quasi 10.000, e commenti di ogni genere. Nella foto si vede la sexy Nora girata di spalle, con solo lo slip, con una mano sui capelli e l'altra che copre il seno nudo. Ma è quella del 3 aprile scorso, con indosso un asciugamano, pronta per andare in doccia, ad aver raggiunto il successo più alto dell’ultimo periodo.

Si parla di Nora dal 2014

Non che prima non si facesse, ma già a partire dai Mondiali del 2014, di Nora Segura se n’è iniziato a parlare con insistenza. Sono dunque ormai 5 anni che la bella modella è sulla cresta dell’onda e con l’avanzamento e la crescita costante di Instagram, il suo successo è solo che triplicato.

Tra scatti presi da campagne pubblicitarie (principalmente di lingerie) e momenti di quotidianità (ma sempre molto sexy, come un bel bagno ricoperta di schiuma), il profilo Instagram di Nora Segura, è un tripudio di selfie e ritratti sexy che ne mettono in evidenza le forme e lasciano davvero pochissimo all’immaginazione, anzi, davvero nulla.

Con luce naturale o sotto le lampade di uno studio, in bikini o body di pizzo, dalla situazione fitness allo stile più intimo del budoir. Oggi Nora è considerata giustamente una wags, ma forse questa sua presenza nella categoria gli sta stretta: la Segura è la wags più sexy del pianeta.