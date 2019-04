Il miracolo è difficile che si realizzi, ma sta di fatto che il Frosinone visto nelle ultime giornate di campionato è comunque ammirevole. La sconfitta di Cagliari ha forse spento le speranze, ultime, dei ciociari, riaccese soprattutto dopo la vittoria contro la Fiorentina di qualche settimana fa, di restare in Serie A. La squadra di Baroni è stata trainata dai vari Ciofani e Pinamonti a compiere questa impresa, ma anche da una difesa che vede in Edoardo Goldaniga uno dei muri delle retroguardia gialloblù. Oltre alle qualità in campo e il forte senso della posizione dell’ex Sassuolo, tra i segreti del suo successo c’è sicuramente la sua compagna: Marta Riccardi.

Una splendida modella e influencer di origini romane che su Instagram sta riscuotendo un grandissimo successo. Mozzafiato i suoi selfie, foto in spiaggia, al mare e scatti lavorativi che ne mettono in risalto il fisico scultoreo che fanno di Marta uno delle wags più apprezzate del campionato. Marta è la sorella di Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci con cui ha un bellissimo rapporto. Marta Riccardi ci ha dunque parlato della sua vita lavorativa, degli inizi nel campo della moda e dei suoi hobby quotidiani, senza dimenticare, ovviamente, il grande amore per Goldaniga.

Ma chi è davvero Marta Riccardi?

Dimenticate la classica ragazza che passa le giornate intere a scorrere la home di Instagram in attesa di conoscere quanti like abbia ricevuto quel determinato post. Marta Riccardi sembra essere infatti il prototipo di wags perfetta, diversa dalle altre: lavoro, l’amore per il suo compagno e per la famiglia. Originaria di Artena, una cittadina del Lazio, Marta è nata il 28 aprile del 1990 e tra un po’ infatti compirà 28 anni. Bruna dagli occhi incantevoli, nonostante la permanenza attuale a Frosinone per stare vicino al suo Edoardo, la Riccardi non perde occasione di andare a salutare la sua famiglia.

“Mi sono diplomata al liceo scientifico di Colleferro – ha detto – Finiti gli studi, ho iniziato subito a lavorare, facendo di tutto. Ho fatto anche un’esperienza all’estero, avevo 19 anni, ma sono rimasta solo due mesi. Mi mancava troppo la mia famiglia. Sono molto legata a loro, anche se gli anni avanzano, le cose cambiano, dato che non vivo più con loro e convivo con il mio ragazzo a Frosinone, non passano mai più di 5 giorni in cui io non vada a trovarli”.

La carriera lavorativa nel settore moda

Dicevamo dunque della sua passione per la moda. Già, perchè è inevitabile, sbirciando il profilo Instagram di Marta, non rimanere incantati di fronte a questa splendida ragazza dal fisico perfetto che fa sempre il pieno di like ad ogni post con foto pubblicata. Un fisico che le ha infatti permesso fin da subito di intraprendere il suo percorso come modella.

“I miei primi passi nella moda – ci ha raccontato – sono iniziati un bel po’ di anni fa. Infatti un po’ per gioco ho cominciato ad andare per agenzie a Roma e da chiunque mi recassi, mi è stato sempre detto che avevo tutte le carte in regola per poter lavorare in questo mondo, poiché avevo delle qualità e potevo fare strada”. E come dargli torto.

Marta infatti in pochissimo tempo ha raggiunto un buon livello di successo mostrandosi in tutta la sua bellezza in diversi scatti, come l’ultimo dello scorso 5 aprile che ha raggiunto più di 2000 like su Instagram.

La storia d’amore con Goldaniga va avanti a gonfie vele

Oggi Marta Riccardi vive a Frosinone per stare accanto al suo compagno, quell’Edoardo Goldaniga che sta provando a fare di tutto pur di portare la squadra di Baroni a una salvezza che avrebbe davvero del clamoroso. Decisive saranno le prossime giornate. E un aiuto, dicevamo, glielo sta dando anche Marta che gli sta accanto ogni giorno. Una storia, quella di questa bellissima coppia, nata da quasi un anno, ma che sembra essere già ben consolidata. “Il mio rapporto con Edoardo è completo, in tutto e per tutto”. La Riccardi ci ha parlato di Goldaniga come l’uomo perfetto.

“È l’uomo che ho sempre cercato al mio fianco – ha detto – mi comprende, mi sta vicino in ogni mio momento, mi fa da amico e a volte anche da padre (ride). È un uomo (specificandolo a caratteri maiuscoli), anche molto buono, ed è la cosa che mi ha fatto perdutamente innamorare di lui. Ha tantissime qualità, e ancora oggi non riesco a trovargli un difetto”. La coppia sembra essere davvero molto affiatata. “Siamo molto felici insieme, e piano piano, costruiamo insieme la nostra vita. L’ho conosciuto un bel po’ di anni fa a Formentera, ma soltanto un anno fa è iniziato tutto e da allora non ci siamo più staccati, nel vero senso della parola.

Piccola star su Instagram ma la tv non la convince

Una storia che si sta consolidando, dunque, passo dopo passo, e questo legame viene certificato ogni giorno con le foto che entrambi si scattano insieme per poi postarle su Instagram. Già, i social, quel mondo parallelo che mostra una parte di ognuno di noi. Anche di Marta, che però ha fatto della piattaforma più nota a tutti per i post fotografici, un lavoro. “Ho iniziato a lavorare su Instagram partendo da zero.

Avevo un buon numero di like e qualche seguace. Quindi per gioco, ho iniziato a postare sempre di più, fino a farmi seguire da un bel po’ di ragazze e cosi aumento anche il mio lavoro”. Un punto di svolta importante della sua vita professionale. “Mi sono tolta un po’ di soddisfazioni in questo ambito – ha detto – ma non sono mai voluta andare oltre. Mi hanno sempre proposto la televisione, ma ho rifiutato tutte le volte. Perché la mia vita mi piace già così. Senza spiattellare le mie cose intime in tv”.

Marta nel tempo libero ama anche curare il suo fisico. “Spesso vado in palestra, in tanti su Instagram mi chiedono come faccia a essere come magra e il segreto sono proprio gli allenamenti. Sono stata una sportiva, ho fatto per 11 anni danza, poi piscina, però a 19 anni ho mollato tutto e ho ripreso solo da poco proprio con la palestra”.

Sua sorella Federica, l’amore per i nipotini e il bel rapporto con Cerci

Direte voi, cosa c’entra Cerci con Marta Riccardi? Semplice. Marta è la cognata dell’ex calciatore della Roma, che è appunto sposato con sua sorella Federica. In Italia Cerci ha vissuto esperienze importanti al Torino, Milan e Genoa per poi andare a Madrid, sponda Atletico. Oggi è attaccante dell'Ankaragücü in Turchia. “Ho un legame profondo con i miei nipotini. Per me sono la mia vita. Mi divido tra Frosinone, Artena (che è il mio paese) e Roma – ci ha raccontato – dove vive mia sorella con i figli, e il marito (Cerci) che ora si trova in Turchia. Siamo una famiglia molto unita, tanto che Alessio per me è molto di più che un cognato, è come un fratello.

Lo conosco da quando giocava nella Roma. Spesso e volentieri quando cambiavano città c’ero sempre io vicino a mia sorella”. Un rapporto bello dunque con Federica, confermato anche da diverse foto che compaiono sul suo profilo e che mettono in mostra, oltre che la bellezza delle due ragazze, anche un legame profondo, davvero indissolubile. Per queste ultime settimane però, Marta avrà un compito fondamentale: supportare Goldaniga e il Frosinone al raggiungimento della tanto sperata salvezza.