Manuela Ferrera è una modella bresciana che in questi ultimi anni ha avuto grande successo nel piccolo schermo, e che ha ritrovato grande popolarità dopo aver posato per un calendario e successivamente è stata notata da Cristiano Ronaldo. La Ferrera è una tifosa della Juventus e ha fatto una particolarissima promessa: ha detto che farà uno spogliarello in casa di vittoria della Champions League.

Manuela Ferrera e Cristiano Ronaldo

Un passato da meteorina e un ritorno di popolarità recente grazie a tredici scatti per un calendario di ‘For Men’ per la Ferrera che, in un’intervista rilasciata a ‘Brescia Oggi’, ha detto di aver ricevuto anche un bel messaggio da Cristiano Ronaldo: “Mi ha notato in un servizio, si è procurato il mio numero e mi ha scritto facendomi i complimenti”.

La promessa di Manuela Ferrera in caso di vittoria della Champions della Juve

La soubrette bresciana è una grande tifosa della Juventus e ha detto che se la squadra bianconera dopo ventitré anni vincerà la Champions League effettuerà uno spogliarello come quello che fece Sabrina Ferilli, in occasione dello scudetto conquistato dalla Roma nel 2001: “Se la Juventus vincerà la Champions League imiterò la Ferilli, che si spogliò quando la Roma vinse lo scudetto”. La promessa è stata fatta, e adesso non resta che da vedere cosa farà la Juventus in Champions.

Chi è Manuela Ferrera

Nata a Brescia, la Ferrara dopo aver iniziato come ballerina, ha preso parte a Miss Italia, poi passò in tv. Simona Ventura la volle a ‘Quelli che il Calcio’. In seguito divenne una meteorina, scelta da Emilio Fede per la striscia serale del meteo nell’edizione serale del TG4. Ha partecipato come concorrente al reality di Barbara d’Urso: "Uno, due, tre, stalla”. Quest’anno è stata protagonista del calendario di ‘For Men Magazine’.