Una vera dichiarazione d’amore in stile moderno: sui social. Così Neymar ha voluto svelare al mondo intero il suo nuovo amore. Dopo la rottura con la storica fidanzata, Bruna Marquezine e il suo presunto flirt con Isabella Arantes e Mari Tavares, ecco che il campione brasiliano si è lasciato andare attraverso una stories sul proprio profilo Instagram ad un esplicito “Te amooooo amore mio, sono orgoglioso di te” diretto a Leticia Bufoni. Brasiliana, campionessa di skateboard, la bella nuova fiamma dell’asso del Psg ha risposto prontamente anch’essa al richiamo del suo amore con un semplice: “Te amo”. Di Neymar e dei suoi tanti flirt se ne sono dette tante ma adesso finalmente sembra che quel ragazzo che ama tanto divertirsi con gli amici e fare la bella vita, si sia riuscito a mettere in riga. E allora chi è Leticia Bufoni? Scopriamolo insieme in questo focus a lei dedicato.

Una vita per lo sport

Leticia Bufoni ha 25 anni, nazionalità brasiliana, nata a San Paolo nell’aprile del 1993, ha sempre dedicato gran parte della sua vita allo sport, nello specifico allo skateboard. Oggi è una street skateboard professionista. L’avvicinamento a questo sport è avvenuto quando aveva soltanto 9 anni, ma solo a 11 sua nonna le comprò il suo primo skateboard.

Obrigada Brasil 🇧🇷💛💚 A post shared by Leticia Bufoni (@leticiabufoni) on Jan 13, 2019 at 1:35pm PST

Una passione più che un hobby, che ben presto ha portato Leticia a farsi conoscere dal mondo intero per il suo enorme talento. In questo la famiglia ha sempre incoraggiato la Bufoni ad andare avanti nel suo sogno di percorrere questa carriera. Ha frequentato la Hollywood High School, ma solo dopo essersi trasferita in California il suo cammino per diventare campionessa ha preso il volo.

Rio 💙 A post shared by Leticia Bufoni (@leticiabufoni) on Nov 15, 2018 at 2:25pm PST

In California è letteralmente esplosa

Quando Letícia aveva 14 anni, arrivò nel sud della California per competere negli X Games. Durante quella competizione, stava gareggiando a Element Skate Camp e stava praticando un capovolgimento interno. Suo padre disse che se fosse riuscita a completarlo, sarebbero rimasti in California. E così è stato. È stata così subito sponsorizzata e ha deciso di rimanere in California.

Sia lei che la sua famiglia sapevano questa poteva essere l’occasione speciale per farsi largo in questo mondo e non hanno voluto perdere tempo per lasciare Leticia nella patria di questo sport. Da quel momento in poi, la bella brasiliana non ha più smesso di gareggiare e così è iniziata la sua carriera come skateboarder professionista.

I traguardi raggiunti nella sua già importante carriera

Vive a Los Angeles, in California, parla correntemente sia il portoghese che l’inglese. Leticia è molto legata alla sua famiglia e trascorre alcuni mesi all'anno in Brasile. La sua carriera sta facendo passi da gigante, Leticia infatti è stata classificata come prima street skateboarder femminile dalla Coppa del Mondo di Skateboarding per quattro anni consecutivi nel periodo 2010-2013.

Nel 2013, è diventata l'unica atleta femminile a vincere tre medaglie d'oro da X Games nello stesso anno ed è stata nominata per un ESPY Award – Miglior atleta femminile di Action femminile. Ma non è tutto, perchè poi nel 2015, ha vinto il primo campionato del mondo di Super League femminile a Chicago e nel 2018 Forbes ha nominato Leticia Bufoni come una delle donne più importanti negli sport internazionali per il 2018.

Star su Instagram con i suoi video degli allenamenti

E’ dunque facile pensare come dopo tutti questi riconoscimenti la Bufoni oggi sia diventata una vera e propria star. Ma non solo nel suo sport, ma soprattutto sui social. La skateboarder brasiliana, è infatti una vera e propria star di Instagram con 2,2 milioni di follower, capace di far parlare di sé anche con i video dei suoi allenamenti dove unisce varie discipline sportive. Foto e video sono diventati virali, in uno dei più famosi, è stata capace di unire sia il calcio che lo skateboard.

Prima gol con un destro a giro in una porticina posizionata a bordo piscina, poi una discesa con lo skateboard passando attraverso due porticine da calcio prima di arrivare in cima alla duna e calciare (facendo gol) in porta. Ma non è mica finita! Perchè Leticia poi riesce ad abbinare l’ottimo movimento di bacino, utile con lo skateboard per effettuare dribbling con la palla e mantenere l’equilibrio durante i palleggi.

☀️🏄🏻‍♀️ A post shared by Leticia Bufoni (@leticiabufoni) on Apr 8, 2018 at 1:40pm PDT

Insomma, un allenamento, che al di là dell’aspetto tecnico, mette anche in mostra un fisichetto niente male da parte di questa splendida ragazza in bikini e pantaloncino. Neymar ha scelto proprio bene…

Ma non c’è solo lo sport

La vita di Leticia ha sempre ruotato intorno allo sport e alla sua grande passione per lo skateboard ma il suo profilo Instagram, oltre ai suoi grandi successi, ha messo in evidenza anche il suo spensierato tipico della sua età. Tante infatti sono le foto in bikini mentre si prende una pausa dagli allenamenti, in cucina mentre prepara una bella cenetta in compagnia di amici o anche le foto della sua ultima vacanza in Australia e la sua grande passione per le auto sportive.

Insomma, una ragazza che non si ferma un attimo e che ha forse trovato in Neymar il suo grande complice in questo percorso di vita che l’ha portata, proprio in questi giorni a piazzarsi al secondo posto nel Mondiale di categoria. Ora tutto sta nel riuscire a capire quanto durerà questa coppia che al popolo social già comincia a piacere sia per simpatia che per bellezza.