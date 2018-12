Il regalo più bello per un ragazzo di 15 anni che sogna di fare il calciatore? Non è la Playstation né un kit da calcio della squadra del cuore ma un contratto da professionista firmato e messo sotto l'albero. Karamoko Kader Dembélé non ha bisogno di scrivere la ‘letterina di Babbo Natale' né d'inserirlo nella lista dei desideri che può trovare nella calza della Befana… è grande già da un po' per non credere più all'uno e all'altra.

E grazie al suo talento è riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel club scozzese di Glasgow nel quale è arrivato quando era un adolescente dalle spalle ancora troppo strette: 13 anni, era il 2016, sembra ieri quando stupì il mondo esordendo in un torneo Under 20 (nemmeno Lionel Messi oppure l'ex Pibe, Maradona, fecero tanto) invece il tempo è volato via in fretta così che il ragazzo ha bruciato le tappe e messo nero su bianco legandosi fino al 2021 alla società biancoverde. Un tweet ufficiale lo mostra sorridente dinanzi alla bacheca dei trofei mentre esibisce la maglia numero 77 che lo accompagnerà nell'avventura tra i ‘pro'. Cosa vuol fare da grande? Ascoltatelo…

Il mio obiettivo è esordire in prima squadra – ha raccontato al sito ufficiale del Celtic poco dopo aver firmato il contratto – e faccio del mio meglio per conquistare la fiducia del tecnico in tutti gli allenamenti e nelle partite che gioco con la formazione riserve.

Chi è Karamoko Dembélé e perché è un fenomeno?

Karamoko Kader Dembélé è il nome di battesimo dell'ala destra classe 2003 nata a Londra da genitori della Costa d'Avorio. Ha 2 fratelli, entrambi calciatori (uno svincolato, l'altro tesserato per il Peterborough), e una sorella che lavora nel campo della moda. E' nato il 22 febbraio, a 10 anni entrò nel settore giovanile del Celtic e lì iniziò la sua fama di ragazzo prodigio. Compirà 16 anni a breve e intanto si gode la soddisfazione del contratto da professionista. Perché è considerato un fenomeno? In Rete c'è chi lo paragona a Messi ed è soprannominato Kaddy, ha vestito per 6 volte la maglia della Scozia Under 16 poi ha scelto l'Inghilterra come nazionale nella quale fare il proprio percorso fino alla squadra maggiore.