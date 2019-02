Avere 34 anni e realizzare 21 gol totali tra campionato, Champions e Coppa Italia (al momento) alla sua prima esperienza in Serie A, non è cosa da tutti. Ma Cristiano Ronaldo ce l’ha fatta. E’ lui, ancora una volta, ad attirare l’attenzione su sé stesso con le sue prestazioni, le sue giocate, i suoi gol. L’entusiasmo del popolo bianconero dopo il suo arrivo è stato ripagato alla grande dal portoghese che oltre ai tifosi della Juventus, ha reso felice anche un’altra persona: Joselyn Cano. Sicuramente vi starete chiedendo, bene, lei è una modella americana, anche molto nota nel mondo del calcio per il suo interesse marcato verso questo sport, che pubblicizza costumi da bagno sui social. Qualche giorno fa ha dichiarato che passa ore intere a guardare e ammirare foto e video di Cristiano Ronaldo. Una vera e propria dichiarazione di ammirazione nei confronti dell’ex campione del Real Madrid. La bella Joselyn però deve fare i conti con Georgina Rodriguez, la compagna del portoghese, che sicuramente non avrà apprezzato di certo queste dichiarazioni. Ma scopriamo nello specifico chi è Joselyn in questo focus mirato su questa misteriosa modella.

Joselyn, modella fin da subito

Joselyn Cano, classe 1991, 28 anni, nata in California, ma di origini messicane, è una modella molto in voga negli Stati Uniti e che ben presto è diventata una e propria star dei social. Le sue curve perfette e lo sguardo accattivante hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Ha lavorato con alcuni dei marchi di punta dell'industria della moda e dello sport. Joselyn dopo aver completato il liceo ha immediatamente firmato tre contratti per servizi fotografici. Aveva solo diciassette anni quando iniziò la sua carriera e all'età di vent'anni è diventata subito una modella affermata.

Da Orange County è iniziata dunque la sua carriera che l’ha vista subito protagonista. Ha due fratelli ed è un’amante degli animali. Per rendere al meglio l’idea di questo suo amore, basti pensare che Joselyn ha ben sette cani che cura come se fossero figli. Insomma, una passione spasmodica abbinata al grande amore per la sua professione ma anche per la vita sana, una dieta intelligente e la musica, quella che fa divertire.

Vegetariana e amante del rap

Tutti s aspettano che Joselyn fosse una modella come tutte le altre, attente solo all’alimentazione e a farsi notare sui social. Già, perchè di questa splendida ragazza americana, è noto come sia diventata importante per la sua semplicità. Dietro la telecamera infatti, Joselyn è piena di avventure, la sua lista delle cose da fare consiste in paracadutismo, corse nei parchi di divertimento, nuoto con un'orca e viaggi in ogni parte del mondo. È una vegetariana severa e ama tutto ciò che è italiano (altro indizio che l’ha portata sempre di più ad apprezzare Cristiano Ronaldo).

Ama bere con gli amici, ma non è un’appassionata della birra. Più che altro è una grande amante della musica trance e rap gangster. Ci sono tre cose di cui Joselyn non può vivere senza: trucco, bevande energetiche e il suo pc. In televisione è incollata agli spettacoli ‘Keeping Up With The Kardashians' e ‘Jersey Shore'. Ma, come dicevamo, la sua cotta più grande è per Cristiano Ronaldo i cui video su YouTube li guarderebbe per ore. Ha tatuaggi a tre stelle su ogni piede, ma sta cercando di rimuoverli e ha anche fatto alcuni piercing che ha definitivamente eliminato.

Il tutto ha contribuito a farla diventare famosa sui social

Tutti fattori che nel corso degli anni hanno contribuito a far salire notevolmente il suo numero di seguaci sui social. Lei ha dichiarato di voler utilizzare i social media come mezzo per aiutare le donne a mettersi in forma e per tenersi aggiornata con i nuovi stili di moda. Joselyn ad oggi conta 10,8 milioni di follower nel suo account Instagram che consente al popolare modello Instagramer di firmare numerosi contratti e offerte. Ha inoltre anche una pagina Twitter e una Facebook con oltre mezzo milione di sostenitori. I suoi fan possono anche connettersi con lei su Tumblr. Cosa molto importante da specificare è che Joselyn è un’influncer atipica.

La bella americana si rifiuta infatti di firmare qualsiasi contratto che richieda la nudità. Tempo fa è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una rinoplastica e l'aumento del seno. Con il tempo ha iniziato a fare una notevole quantità di entrate dal sito il cui link è proprio sulle sue pagine social, comodamente utile da cliccare nell’immediato. Il suo successo dunque, è arrivato inevitabilmente grazie agli sponsor e così che lei iniziò a utilizzare il sito come piattaforma per istruire le masse sulle tendenze della moda attuale e promuovere i marchi Bikini.

Quell’amore per David Villa

Il numero dei like su Instagram, ad ogni post pubblicato raggiunge sempre quasi mezzo milione di ‘cuoricini’. Ma della vita privata di Joselyn? Ecco, in questo momento, anche da quanto si vede sui social, la modella è single. In passato però ha avuto parecchie relazioni, ma nessuna è stata sottoposta all'attenzione dei media. In un'intervista rilasciata tempo fa, ha affermato di essere attratta da uomini intelligenti che si prendono cura del loro aspetto e della loro salute. Proprio il prototipo perfetto che porta alla descrizione di Cristiano Ronaldo che al momento (come è giusto che sia) non si è mai pronunciato su di lei.

E non crediamo che lo farà. Il suo fisico sui social ha fatto strage di cuori e ha richiamato l’attenzione di milioni di follower. In passato però, Joselyn è stata attratta anche da un altro calciatore diverso da CR7. Già, perchè tempo fa ha dichiarato di avere un debole per David Villa (ex bomber di Valencia e Barcellona) e la squadra del New York City dove militava l’attaccante spagnolo (oggi al Vissel Kobe). Insomma, una vera intenditrice.