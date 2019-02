Una bellezza incredibile, intelligente e professionale. L’abbiamo conosciuta nell’estate scorsa su Sportitalia. Lei è Jori Delli, il nuovo volto della tv sportiva che sta letteralmente facendo impazzire sui social il pubblico e i like sulla sua pagina Instagram crescono di giorno in giorno. Di Jori, così come di Agata Alonzo, altra soubrette di Sportitalia, spagnola ma di origini siciliane che ben presto si sono prese la scena. Loro, che tra mercato, trattative e numeri, si sono ormai fatte una vera e propria cultura, oggi sono le vere donne del calcio.

Jori nello specifico viene definita come la più bella sorpresa di Parma, sua città d’origine e oltre ad essere diventata una splendida giornalista, nella vita la Delli cura anche un’altra professione, quella dell’influencer, ormai nota negli ultimi tempi. Ma ovviamente il suo corpo le consente anche di poter lavorare a tempo pieno come modella. Chi se non lei. Ma vediamo nello specifico chi è davvero Jori Delli.

Modella, influencer e giornalista

Gambe lunghissime, quasi infinite sorriso smagliante. Si è presentata così al popolo televisivo sportivo Jori Delli, la nuova presenza femminile nei salotti di Sportitalia. Una sorta di vetrina per le belle giornaliste del futuro che nel tempo hanno conquistato gli studi Mediaset e di Sky. La splendida giornalista nella vita di tutti giorni è anche una modella a tempo pieno ma anche una influencer.

Di Parma, ma con origini albanesi è una delle new entry nella redazione di Sportitalia e ogni sera chiede conferma ai direttori sportivi della veridicità o meno delle notizie annunciate nella trasmissione condotta da Criscitiello e Pedullà. Ai suoi tanti follower, però, interessano soprattutto altri argomenti. Quelli che la stessa Jori Delli mostra senza inibizioni durante le puntate e sui suoi profili social che ogni giorno sono pieni di sue foto, stories e tag che la ritraggono sempre in splendida forma per mostrare il proprio corpo ammirato ormai da tutti.

Studentessa e fidanzata con Camolese

Di Jori Delli si conosce ancora molto poco ma abbastanza per tracciarne un profilo ben preciso da ciò che si evince osservandola dall’esterno. Oltre a Sportitalia, Jori è anche una grande appassionata di fitness ed è una studentessa di Ingegneria al Politecnico di Torino e tra le altre cose quella per la tv sembrerebbe essere quasi un propensione naturale.

Più o meno alla pari del calcio, un vero e proprio affare di famiglia a quanto sembra: Jori è infatti attualmente fidanzata con Simone Camolese, figlio di Giancarlo (su Instagram le foto che emergono in compagnia di Simone sono inequivocabili) ex giocatore prima e poi storico allenatore granata qualche anno fa. Con lei in tv, in attesa del grande colpo nel calciomercato di gennaio, i tifosi hanno potuto ammirare la bella soubrette tra un Higuain a Londra e un Piatek a Milano.

Quella critica a Bonucci sui social

Dicevamo che di lei si sa davvero molto poco, ma l’unica cosa certa è che è Jori Delli pare sia tifosa sia del Milan e molto attiva sui social. Dicevamo dunque modella e volto del calciomercato di Sportitalia, recentemente ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram Stories, una pratica ormai molto diffusa nel popolo social tra i personaggi più noti.

Tra le risposte è arrivato anche un commento, da tifosa milanista, alla stagione vissuta in rossonero da Leonardo Bonucci lo scorso anno: “Non capisco come abbiamo fatto a dargli la fascia da capitano. Nessun passato al Milan e boh capitano. Certe persone meglio perderle”.

Sui social sta diventando una vera e propria star

Inevitabilmente quindi la bella Jori ha cominciato a spopolare sui social con i tanti tag arrivati anche da Sportitalia o da parte delle sue compagne di avventura. Su Instagram ad esempio, la 23enne parmigiana si diverte a rispondere alle tante domande dei tifosi che cercando di capire anche qualche lato del suo carattere che comunque emerge dalle foto postate. Divertente e con la testa sulle spalle, la Delli dimostra di amare tanto il suo lavoro che svolge con tanta professionalità non tralasciando mai la sua vita quotidiana e il suo privato.

Come ad esempio il suo Simone che lo troviamo recentemente taggato lo scorso 8 dicembre 2018 a Torino in uno scatto in cui i due si baciano caratterizzato da più di 2000 like. Una vera e propria love story che ha preso tantissimo Jori che nella didascalia scrisse: “Anche se sei sempre incazzato con me ti amo sempre”. Oggi il suo profilo Instagram ha da poco superato gli 85mila follower e sembra davvero non fermarsi più.

Gli allenamenti hot in palestra e gli scatti da urlo

Ma il suo profilo Instagram non è solo amore per Simone o gli scatti in trasmissione a Sportitalia. Dicevamo della sua passione per il fitness che ieri è stata documentata con una stories di Jori durante un allenamento che ha fatto un vero boom di visualizzazioni. Ma non solo, nelle varie risposte a tifosi e utenti di Instagram, si è detta amante degli acquisti online, nonostante siano sempre cose comprate con l’account del suo Simone.

Insomma, una ragazza come tutte le altre, con dei sogni, delle ambizioni, allegra e soprattutto spensierata. I suoi scatti da influencer arrivano fino a 15mila like che al momento è il suo record attuale su Instagram. Ma la sensazione è che Sportitalia abbia puntato ancora una volta su una ragazza sveglia, bella e che col tempo limerà ancor di più la professione per arrivare ai vertici con questo lavoro.