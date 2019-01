Il 2019 di Neymar potrebbe aprirsi subito con il botto. L’asso del Psg, avrebbe infatti messo gli occhi sulla splendida ballerina brasiliana Isabella Arantes. La pausa vacanze natalizie ha infatti permesso di focalizzare l’attenzione del popolo social su alcune foto scattate dall’ex fenomeno del Barcellona con la formosa Isabella. Negli occhi di molti uomini è però rimasta anche la foto che ritrae lo stesso Neymar insieme all'amico surfista Gabriel Medina e al collega Arthur del Barcellona in mezzo a una trentina di belle ragazze vestite di bianco. La sua presunta nuova conquista è già famosa in Brasile e con Neymar al suo fianco potrebbe diventarlo maggiormente.

Ma chi è davvero Isabella?

Non si hanno molte notizie sull’identità della bella brasiliana, ma ciò che è certo è che Isabella Arantes di professione fa la ballerina. Ha raggiunto una discreta popolarità nel suo Paese come stellina del programma domenicale "Domingao de Faustao". Sulle sue pagine social, maggiormente su Instagram infatti, è facile individuare e ammirare la bella Isabella esibirsi durante il programma in tutta la sua bellezza. Ma non è solo lavoro. La Arantes sembra avere anche una vita sociale molto attiva come dimostrano le tante foto in compagnia di amici che spesso la vedo bella e sorridente tra serate e mondane e un aperitivo quotidiano.

Pronta a sostituire Bruna Marquezine?

Con la fine della turbolenta storia con Bruna Marquezine, Neymar ha fatto tutto ciò che uno scapolo ama. Ha frequentato locali, è uscito con gli amici e ha incontrato nuove persone. Recentemente, Arthur, in compagnia del fuoriclasse del Psg ha persino pubblicato una foto con ventisei ragazze.

Uno di loro era proprio la bella Isabella Arantes. Al momento non si sa come si potrà evolvere la relazione con la ballerina, ma è certo che i due non hanno fatto nulla per evitare di incontrarsi, conoscersi e cominciare a mettere le basi per capire se questa potrà essere o meno la nuova storia d’amore che tanto ha provato a cercare Neymar dopo la rottura con la Marquezine.

I social non mentono

Quasi 100mila followers per Isabella, qualcosa come 109mila per Neymar. Sono questi i numeri degli account Instagram dei due protagonisti di questa storia, venuta a galla proprio dopo alcuni segnali inequivocabili nati sul web. Entrambi sono stati spesso immortalati negli stessi posti.

I due si sarebbero conosciuti nei giorni scorsi a Barra Grande, nello Stato di Bahia, e hanno cominciato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Poi Neymar è rientrato a San Paolo ma c'è da stare certi che la storia non finisce qui.

“Siamo solo amici”

Non ci sono conferme, né altri indizi che possano dare la certezza che la loro storia stia andando avanti. Lo scambio dei numeri di telefono, il reciproco contatto su Instagram, insomma, aspetti normale che possono far solo presagire all’inizio di una conoscenza.

E la conferma arriva anche dalla stessa Isabella che avrebbe confessato che si tratti solo di un’amicizia e nient’altro nonostante lei sappia il suo status di single. I due hanno infatti degli amici in comune e si sono incontrati nel giorno di Capodanno.

Ma c’è un terzo incomodo?

Neymar non smette mai di sorprenderci e nonostante il boom mediatico scoppiato attorno al presunto flirt con Isabella, nei giorni scorsi si è parlato anche di Mari Tavares come sua nuova possibile fiamma.

Non ci sono conferme a riguardo ma è stata lei stessa a postare, lo scorso 26 dicembre, la foto abbracciata a Neymar sul proprio profilo Instagram, che conta, ora, più di 190 mila follower e dove si definisce modella e youtuber.

😽 A post shared by Mari Tavares ♡ (@maari.tavares) on Dec 25, 2018 at 3:00pm PST

Il giovane fuoriclasse era infatti in Brasile, in vacanza per qualche giorno, e sembra che proprio ad una festa, abbia conosciuto Mari. Che sia uno scontro tutto brasiliano per contendersi il campione della Selecao? Solo il tempo ce lo dirà. Ma sembra che in tante stiano provando a contendersi lo scapolo più ambito del mondo del calcio.