Matteo Cancellieri ha 16 anni ed è un ragazzo delle giovanili della Roma (under 16). E' lui il raccattapalle sul quale il calciatore dello Shakhtar, Facundo Ferreyra, ha scaricato tutta la propria frustrazione per l'andamento del match di Champions all'Olimpico. I giallorossi sono in vantaggio grazie al gol di Dzeko, una rete pesantissima: in virtù del 2-1 dell'andata in Ucraina ai capitolini è sufficiente anche vincere 1-0 per accedere ai quarti di finale. Al 75° la palla va in fallo laterale e il ragazzo presente lì, a bordo campo, la recupera.

L'argentino, preso dalla trance agonistica e dall'adrenalina, ha una brutta reazione e accende gli animi, sia sugli spalti sia sul rettangolo verde: nel tentativo di recuperare in fretta la palla e rimetterla subito in gioco dà una spinta al giovanotto che, sbilanciato, cade al di là del cartellone pubblicitario. Viene soccorso e, per sua fortuna, quel capitombolo non gli provoca danni seri (uscirà dallo stadio con una borsa di ghiaccio sulla mano dolorante) ma quell'atteggiamento causa capannello e nervi tesi nei pressi della Tribuna Tevere. Il giocatore viene ammonito e, a fine match, chiederà scusa.

Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati per me – ha ammesso su Instagram il ragazzo -. Tutto bene, per fortuna. E' stato solo un gesto di rabbia incontrollato da parte del giocatore. E' un essere umano anche lui.

Il precedente di Caprari. Capita spesso che i giocatori perdano le staffe. Un episodio analogo a quanto accaduto a Cancellieri si verificò dieci anni fa con Gianluca Caprari, oggi attaccante della Samp, all'epoca raccattapalle della Roma (si legge sulla Gazzetta dello Sport). Durante una partita all’Olimpico contro il Palermo, non passò inosservata la prontezza del ragazzo, allora 14enne dei Giovanissimi Nazionali, che sistemò in tutta fretta il pallone in calcio d'angolo per evitare che i giallorossi (e soprattutto i rosanero) perdessero tempo prezioso.