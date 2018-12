Chi è il primo rigorista della Juventus, Cristiano Ronaldo oppure Paulo Dybala? Ci pensa Massimiliano Allegri a sgombrare il campo da qualsiasi illazione e lo fa in maniera scherzosa nel corso della conferenza stampa avvenuta dopo la vittoria (3-0, con rete dagli undici metri proprio di CR7) al ‘Franchi' contro la Fiorentina. Il 13° successo in 14 gare di campionato scandito dalla decima marcatura del portoghese, adesso in cima alla classifica cannonieri di Serie A accanto al polacco Piatek del Genoa.

Chi deve tirare il rigore per primo tra Ronaldo oppure Dybala? Queste gerarchie di rigoristi e capitani mi creano un po' d'agitazione – ha ammesso Allegri, replicando con un tono ironico alle domande dei giornalisti -. Il nostro tiratore dagli undici metri è Ronaldo e volete sapere perché? Dopo che ce ne ha segnato uno contro al 93′ a 139 all'ora perché dovrei far tirare un altro? Cristiano deve farsi perdonare facendo sempre gol.

L'ex Real è già nella storia dei bianconeri: da ‘debuttante' con la maglia della Juventus ha agganciato una leggenda del calcio juventino, John Charles (stagione 1957/1958), avendo raggiunto la doppia cifra (10 gol) dopo 14 gare di campionato. Può vincere tutto anche in Italia? Sì. Scudetto, titolo di bomber e un altro trofeo, il più ambito anche dal club. Quale? Sollevare la Champions anche con la maglia della ‘vecchia signora' dopo averlo fatto da protagonista coi blancos.

Per farlo servirà anche mettere parte energie preziose, lo sa bene Allegri che – con la partita in pugno – era pronto al cambio salvo attendere ancora qualche minuto dopo il gol realizzato su rigore. E' stato lo stesso allenatore a spiegare la decisione della prima sostituzione stagionale: "Volevo toglierlo prima, poi ha segnato ed è uscito più tardi – ha aggiunto il tecnico -. Anche lui deve rifiatare un po' avendo giocato tante partite". Sembra strano ma anche CR7 è umano.