La Juventus, all’inseguimento di un triplete che sarebbe storico, è sempre vigile sul mercato. Negli ultimi giorni al club bianconero è stato avvicinato Jack Wilshere, forte centrocampista dell’Arsenal che è risorto dopo un paio di stagioni piene di infortuni. Il venticinquenne è in scadenza di contratto e per ora ha rifiutato la proposta dei Gunners. Marotta ha smentito le voci dei tabloid inglesi, ma ha confermato che il primo obiettivo per il centrocampo della Juve è rappresentato dal giocatore del Liverpool Emre Can. Ma c’è un nome nuovo nel radar della Juventus, quello del difensore tedesco Ginter.

No a Wilshere, la Juve vuole Emre Can

Nell’intervista rilasciata a ‘Premium Sport’, l’amministratore delegato della Juventus ha delineato come primario obiettivo per il mercato bianconero Emre Can. Il giocatore tedesco è in scadenza di contratto a giugno e da quasi un anno è un obiettivo di Marotta e Allegri e in primavera la trattativa potrebbe concretizzarsi

Wilshere? Ogni giorno periodicamente siamo sempre indicati tra le squadre che comprano. Abbiamo una rosa numericamente sufficiente per affrontare tutte le nostre competizioni. Nel nuovo ciclo con Andrea Agnelli siamo migliorati da questo punto di vista. Coglieremo delle opportunità, ma siamo ancora nella fase del monitoraggio. Siamo concentrati soprattutto su Emre Can, che dovrà darci delle risposte. Lui sarà il primo obiettivo se dovesse darci risposte positive bene, nel caso contrario vireremo su altri obiettivi.

Ginter il nome nuovo del mercato della Juve

Nazionale tedesco, difensore del Borussia Monchengladbach Matthias Ginter è un calciatore classe 1994. Anche se non ha giocato nemmeno un minuto in Brasile, nel 2014 è diventato campione del mondo. Loew lo stima moltissimo e lo seleziona sempre per la sua nazionale, lo scorso anno da titolare ha vinto la Confederations Cup. Ginter è un centrale difensivo, che si adatta molto bene anche sulla fascia destra. Dopo aver vestito le maglie di Friburgo e Borussia Dortmund ha cambiato squadra la scorsa estate. La Juventus lo ha fatto seguire da alcuni osservatori nelle ultime settimane e potrebbe acquistarlo la prossima estate.

Gli obiettivi di mercato della Juventus

La Juventus come dice Marotta non ha bisogno di tanti acquisti, ma sicuramente migliorerà la rosa. In estate arriveranno Caldara e Spinazzola dall’Atalanta. In difesa forse ci sarà un altro centrale, si parla di Gimenez dell’Atletico Madrid. Mentre l’attacco sarà rinforzato con almeno un giocatore. Il sogno è rappresentato da Martial del Manchester United, ma si parla anche di Bernard dello Shakhtar.