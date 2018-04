Gianluca Rocchi è l'arbitro designato per Juventus-Napoli, il big match della 34a giornata che potrebbe decidere la Serie A 2017/2018. Una scelta facile da prevedere quella del disegnatore Nicola Rizzoli che per la super sfida tra la prima e la seconda forza del campionato si è affidato a quello che al momento è considerato il miglior direttore di gara italiano. Non è un caso che sia lui l'unico rappresentante dei fischietti italiani scelto per i prossimi Mondiali con gli assistenti Di Liberatore e Tonolini.

Chi è Gianluca Rocchi, l'arbitro scelto per Juventus-Napoli

Gianluca Rocchi, classe 1973 di Firenze, appartiene alla sezione AIA del capoluogo toscano e nella vita di tutti i giorni svolge la professione di agente di commercio. Dirige gare di Serie A dal 2003, ed è internazionale dal 2008. Tantissimi gli scontri al vertice diretti nella sua vita professionale che ha fatto registrare un rendimento in crescendo dal 2010 in poi. E' senza ombra di dubbio il direttore di gara al momento più esperto del panorama calcistico italiano, considerato l'erede del designatore Nicola Rizzoli che ha sostituito anche nelle vesti di rappresentanti dei fischietti in Serie A. E' molto stimato anche a livello internazionale per il suo piglio e il suo atteggiamento in campo deciso.

in foto: Rocchi incassa le proteste dei giocatori del Psg in occasione della sfida contro il Real

Perché è stato scelto Rocchi per Juve-Napoli

La scelta di affidare la partita più importante della stagione in Serie A è stata presa da settimane dal designatore Nicola Rizzoli. Impossibile non "concedere" Juve-Napoli al direttore di gara che rappresenterà l'Italia ai Mondiali di Russia e che alla luce dell'assenza della Nazionale azzurra ha ottime probabilità di dirigere la finale, raccogliendo proprio l'eredità di Rizzoli. A tal proposito, nel 2018, il fischietto fiorentino è stato preservato in molti incroci delicati per evitare situazioni che potessero compromettere la sua serenità. L'ultimo match diretto infatti risale all'8 aprile, Udinese-Lazio, mentre per trovare una supersfida bisogna risalire a dicembre con Inter-Lazio.

La stagione di Rocchi e le polemiche per l'arbitraggio di Real-Psg

Rocchi in questa stagione ha diretto 14 partite (in diverse altre è stato impegnato nella control room del Var) e in una occasione sola è stato impegnato in un match che vedeva impegnate la squadra di Sarri o quella di Allegri. Si tratta di Roma-Napoli del 14 ottobre 2017. La partita che gli ha garantito maggiore visibilità è stata in Champions League, Real Madrid-Psg. Una scelta che conferma l'appeal di cui gode Rocchi che però al termine della gara ha incassato le critiche dei parigini per il rigore dubbio concesso alle merengues e un fallo di mano non sanzionato su Ramos. In Francia i tabloid si sono scatenati, parlando di un arbitraggio a favore del Real: un precedente che evoca brutti ricordi per i bianconeri, dopo la rocambolesca gara del Bernabeu, con tanto di polemiche per il rigore assegnato nel finale dall'arbitro Oliver.

in foto: I dati stagionali sull’arbitro Rocchi (foto Whoscored.com)

I precedenti di Rocchi in Juventus-Napoli

Juventus-Napoli non rappresenta certo una sfida "nuova" per Gianluca Rocchi che ha diretto l'incontro di Torino in altre 3 occasioni. Il bilancio fa sorridere la Juventus che ha sempre vinto: nel 2008 grazie a un gol di Iaquinta, nel 2013 con le reti di Llorente, Pirlo e Pogba e nella scorsa stagione con il core ‘ngrato Higuain che firmò il gol decisivo che stese gli azzurri. Nell'ultima direzione di gara non mancarono polemiche per un rigore non concesso alla Juventus: ci fu un'azione sospetta di Chiriches nel finale ma l'arbitro considerò il tocco con la spalla e non con il braccio.

Rocchi e il bilancio con la Juve. Le polemiche per la sfida contro la Roma del 2014

Rocchi ha diretto la Juventus in 32 partite complessive, con 26 vittorie dei bianconeri, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Sotto la gestione di Allegri poi sono 6 le vittorie della Vecchia Signora in 6 match. Il fischietto fiorentino non guida una partita della Juve dal dicembre 2016 quando diresse il derby di Torino. In precedenza era stato bloccato per un anno, dopo un infuocato Juve-Roma del 2014 conclusosi 3-2 per i bianconeri con polemiche roventi da parte dei giallorossi per un rigore concesso alla squadra di casa. Lo stesso Rocchi ammise poi di aver commesso un errore in diretta tv ai microfoni del Processo del lunedi.

Il bilancio di Rocchi con il Napoli

Il bilancio con il Napoli invece per Rocchi è di 34 partite dirette con 16 vittorie, 8 pareggi e ben 10 sconfitte. Con Sarri alla guida degli azzurri, la squadra partenopea ha ottenuto 5 vittorie, un pareggio e due sconfitte (una di queste proprio con la Juventus in trasferta, e l'altra con l'Inter)