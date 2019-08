Un classe 1997 messo al servizio dell’Udinese. Una notizia? No, semplicemente possiamo dire che Cristo Gonzalez (già, è proprio questo il suo nome) è solo l’ennesimo talento sul quale il club friulano ha deciso di puntare. Una scommessa che solo nel prossimo campionato potremmo capire se sarà vincente o meno. Spagnolo di Santa Cruz de Tenerife, l’attaccante è stato prelevato direttamente dal Real Madrid, mica un club qualsiasi. Per averlo i Pozzo hanno sborsato una cifra vicina ai due milioni di euro (1,5 per la precisione) con i Blancos che si sono riservati una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Insomma, non proprio un giocatore come un altro dato che chi esce da quel vivaio spesso ha fatto bene. Così come chi è esploso nell’Udinese ha poi sempre fatto passi da gigante tra i top club europei in futuro. E andiamo dunque a vedere nello specifico chi è Cristo Gonzalez, questa seconda punta o ala, che avrà il compito di far vivere al popolo della Dacia Arena, una stagione decisamente più serena rispetto a quella appena chiusa.

Chi è davvero Cristo Gonzalez?

Il talento di Cristo Gonzalez comincia a sbocciare in una delle località più belle della Spagna: Santa Cruz de Tenerife. Qui, nelle Canarie, ha cominciato a vivere il brivido di rincorrere un pallone e fare di quel gioco il suo lavoro. Già, perché non passò molto presto prima che la squadra locale del Tenerife lo notasse. Superato il provino, fu subito inserito nel settore giovanile e iniziò a scalare tutte le squadre del vivaio dal 2014/2015 al 2016/2017.

⚽️⚪️👁‍🗨🔜 A post shared by Cristo Gonzalez Perez (@cristogonzaleztf) on Jan 14, 2019 at 11:52am PST

Fino a debuttare anche con la prima squadra nel 2014 e segnare la prima rete nel gennaio del 2015 nella sconfitta per 3-2 contro l’Albacete. Un giocatore che in un attimo è riuscito ad attirare le attenzioni dei grandi club spagnoli che hanno voluto subito vedere da vicino il talento di questo ragazzo classe 1997 che ben presto avrebbe invece conosciuto la squadra spagnola per eccellenza più nota e vincente di tutti i tempi.

Il Real Madrid lo acquista subito

Ben 5 gol e 6 assist in prima squadra col Tenerife sono bastati al Real Madrid per convincersi che di quel ragazzo si poteva creare un profilo giusto per farlo diventare un domani un campione. E allora ecco i 750mila pagati allo stesso Tenerife l’estate scorsa, quella del 2018, per fargli vestire la maglia del Real Madrid B, il Castilla per intenderci.

Qui, nella prima stagione 2017/2018, ha realizzato 11 gol e 3 assist in 35 presenze, più 1 gol in Copa del Rey lo scorso anno con la presenza in Liga, ma soprattutto ben 20 reti nell’ultima annata e 9 assist in 35 gare che gli sono valsi un aumento fino a 5 milioni di euro del suo valore di mercato e l’interesse di diversi club europei. Fin da subito si era infatti capito che il Real Madrid non avrebbe potuto tenere per sempre questo calciatore che infatti ha ben presto trovato una sistemazione.

Caratteristiche da predestinato

Definire Cristo Gonzalez come un attaccante semplice è davvero riduttivo. Già, perché bisogna pensare a questo calciatore in un senso più ampio, più generico. Un giocatore capace di adattarsi in più parti nel reparto avanzato e capace di far venir fuori il suo talento, le proprie qualità, in qualsiasi momento, mettendo in mostra tutta la sua fantasia. Cristo Gonzalez è infatti dotato di grande estro e di una tecnica sopraffina che ne esalta la capacità di tenere molto bene palla fra i piedi. Il giocatore è dotato anche di una buona struttura fisica, un dettaglio non da poco dato che questo gli consente di giocare sia da prima punta che da seconda.

Tutte caratteristiche importanti che farebbero felice qualsiasi allenatore, non Zidane, che purtroppo non ha trovato una collocazione nel suo Real Madrid e non avrebbe mai potuto garantirgli spazio quando in rosa ha gente come Bale, James e Mariano Diaz che sono diventati degli autentici esuberi. Un fiuto del gol non comune e una grande freddezza nel battere i calci di rigore che dunque sono stati messi a disposizione della nostra Serie A.

Il guizzo dell’Udinese che ha anticipato tutti

La notizia dell’acquisto da parte dell’Udinese di Cristo Gonzalez ha sorpreso un pò tutti. In primis perché non si pensava che con un parco attaccanti già così ampio, la società di Pozzo potesse investire ancora in giocatori con quelle caratteristiche, in secondo luogo perché il giocatore era totalmente sconosciuto. Ma di questo ultimo aspetto l’Udinese ci ha insegnato che non c’è da preoccuparsi poiché i vari Sanchez e company, ci hanno dimostrato come in poche giornate il mondo intero può conoscerli tramite le loro giocate.

Ed è ciò che si auspica Igor Tudor che avrà dunque il compito di valorizzarlo e inserirlo tra i vari Pussetto, De Paul, Lasagna, Nestorovski. Non dei pivellini. L’investimento di 1,5 milioni di euro, non è stato poi così gravoso sulle casse dell’Udinese che ha versato questo somma al Real Madrid nonostante questi ultimi si siano assicurati una percentuale sulla vendita futura. Un acquisto a titolo definitivo in stile Pozzo, giocando d’anticipo su tutti e con grosse possibilità che di Cristo Gonzalez ne sentiremo parlare molto presto.