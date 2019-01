Non chiamatele wags di provincia, bensì, nuove splendide sorprese della nostra Serie A. Già, perchè l’attenzione dei tanti tifosi, spesso, si va a focalizzare sulle mogli, compagne e fidanzate più famose del nostro campionato. Brave a farsi apprezzare sui social, a calcare la mano a volte con scatti piuttosto bollenti e intelligenti a ‘pubblicizzarsi’ al popolo di Instagram. Ma ci sono altre che invece, nonostante i propri fidanzati non siano proprio famosissime, senza eccedere troppo in look appariscenti e pose accattivanti, li lasciano andare a scatti acqua e sapone che mette in evidenza la loro bellezza assoluta. E’ il caso di Carola Neri, compagna di Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina, ex Crotone, che in maglia viola però quest’anno sta trovando poco spazio. Lei è la classifica ragazza della porta accanto, bella, formosa e innamorata del suo Federico. Ecco chi è Carola in questo focus a lei dedicato.

Una ragazza tutta carriera e amore

Classe 1993, 26 anni, Carola Neri è una delle nuove wags dell’universo viola chiamata farsi tra largo altre tante bellissime della Fiorentina coma ad esempio la splendida compagna di Pezzella, Agustina Bascerano che ha rubato il cuore del baluardo della retroguardia viola ma anche dei tanti tifosi che la seguono sui social.

Non si può dire che Carola però non sia apprezzata, anzi, le sue foto e i suoi scatti, sono spessi accompagnati da tanti like e commenti d’apprezzamento del pubblico viola che si complimenta con lei e soprattutto con Ceccherini per la bellezza della sua fidanzata. Cosa fa nella vita Carola? E’ una stilista freelance che si sta facendo largo nel già enorme mondo della moda che ad oggi ha fatto il pieno sul web.

Gli studi e un percorso di successo garantito

Solitamente sui social vediamo tantissime ragazze, ma anche wags, dilettarsi a colpi di foto e pose accattivanti, spesso frutto di un set fotografico: le cosiddette fashion blogger. Questa nuova categoria che sta emergendo è che ha visto in Chiara Biasi (ex di Zaza) una delle prime wags a fare di questo come un vero e proprio lavoro. E allora non aspettatevi di vedere sulla pagina Instagram di Carola Neri lo stesso risultato.

Anzi, vedrete una ragazza piena di talento pronta a spiccare il volo pur di raggiungere i suoi sogni. E lo si vede già dal percorso formativo che ha portato avanti per diventare oggi una delle stiliste più interessanti in circolazione. La compagna di Ceccherini ha infatti studiato all’Istituto di moda Marangoni, prestigioso istituto che ad oggi l’ha portata ad essere riconosciuta in diversi settori.

Il popolo di Instagram è già pazzo di lei

Non immaginate di trovare milioni di like sulla pagina Instagram di Carola Neri. Non aspettatevi di vedere quegli scatti provocanti e pose accattivanti che più volte vediamo in altri profili (anche di fidanzate di calciatori famosi). Carola Neri ha ben altre doti per mostrarsi al pubblico. E una di queste è sicuramente l’amore per il suo Federico.

Un sentimento sincero in scatti di quotidiana felicità tra due ragazzi che si mostrano molto umili ma tanto uniti e che fanno dell’amore reciproco il proprio punto di forza: la base. Ben 7065 follower per Carola che nelle sue stories mostra tutta la sua personalità e il suo amore per i viaggi che spesso la portano a visitare posti da cui prende anche ispirazione per i suoi lavori.

Fisico mozzafiato da far girare la testa

E nella sua semplicità, Carola Neri è stata però in grado di mostrarsi in tutta la sua bellezza. Non mancano infatti foto in costume e foto in primo piano che mostrano tutto il suo splendore. Alta, mora, con un fisico da urlo, è diventata in breve tempo una delle wags preferite dal popolo viola nonostante, soprattutto in questa stagione, non riesca a vedere spesso in campo il suo Federico, più volte relegato in panchina come seconda scelta di Pezzella e Vitor Hugo, titolari inamovibili del pacchetto centrale della difesa della Fiorentina.

Ma poco importa perchè la Neri è comunque molto felice di avere accanto il suo compagno. Lei, che è di Livorno, fu molto felice del ritorno di Ceccherini in Toscana: “Quando ho saputo della Fiorentina ho pianto di felicità” ha detto in un’intervista. L’avvicinamento a casa l’ha mandata al settimo cielo.

Capodanno da sogno con Ceccherini

Non c’è voluto molto per intravedere nelle sue stories, i post e i tag a Ceccherini, il luogo dove la coppia ha trascorso le vacanze. La localizzazione Instagram dice Maldive dopo Carola e Federico si sono fatti immortalare nel brindisi di fine anno per dare il via a un 2019 che entrambi si augurano possa essere ancora più radioso.

I due infatti sembrano davvero complici e uniti e magari questa nuova annata sarà l’occasione anche per Ceccherini per prendersi uno spazio maggiore nella Fiorentina o magari gettare le basi per farsi notare al meglio da Pioli e prendersi la scena in vista del prossimo campionato, sempre a Firenze, sempre in Toscana, accanto alla sua Carola.