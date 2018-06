La nazionale di calcio femminile ha conquistato un posto per i Mondiali del 2019. A Firenze la squadra guidata da Milena Bertolini ha sconfitto per 3-0 il Portogallo, ha ottenuto la settima vittoria in sette partite giocate nelle qualificazioni e ha staccato il pass per il mondiale francese. Un risultato storico, perché dopo vent’anni le azzurre giocheranno la manifestazione più importante. Un successo corale, perché fondamentale è stato il reparto difensivo, quasi insuperabile, e alle portoghesi ha segnato un gol anche la centrale Cristina Girelli, ma la grande protagonista è stata Barbara Bonansea, autrice del gol che ha reso ulteriormente godurioso il successo contro il Portogallo.

Barbara Bonansea è una delle giocatrici più rappresentative del movimento italiano. Nata nel 1991 a Pinerolo, sin da ragazzina gioca a calcio e ben presto capisce di avere grandi qualità. Veste la maglia del Torino e dopo due anni con le giovanili esordisce in prima squadra nel 2007 a sedici anni. Con la squadra granata gioca per sei stagioni prima di firmare con il Brescia, con la maglia azzurra delle ‘rondinelle’ effettua un grande salto di qualità. Nella prima stagione realizza ben 24 reti, resta su alti livelli anche in quelle successivi pur non riuscendo a ripetere quei numeri. Lascia Brescia con due scudetti, due Coppe Italia e tre vittorie nella Supercoppa Italiana. La scorsa estate passa alla Juventus, con la maglia bianconera vince nuovamente lo scudetto, battendo allo spareggio, e ai calci di rigore, proprio il Brescia. Tre scudetti e nove trofei nella carriera della Bonansea che nella prossima stagione cercherà di allargare la sua bacheca.

Perché Barbara giocherà la Champions League con la Juventus, che a ogni livello vuole arrivare fino in fondo ancor più in coppa e soprattutto coronerà una splendida carriera azzurra con il Mondiale francese. La Bonansea ha vestito le maglie dell’Under 17, Under 19 prima di arrivare a quella maggiore con cui ha realizzato 14 gol in 32 partite. I suoi dribbling sono il suo marchio di fabbrica, anche la sua tecnica è notevole. Lo scorso anno realizzò un gol bellissimo su punizione, la paragonarono a Pirlo e chissà che non emuli il ‘Maestro’ nel Mondiale in tutto e per tutto.