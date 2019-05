Cosa sarà di Maurizio Sarri e del Chelsea? Nelle ultime ore sembra sempre più probabile la separazione tra il tecnico napoletano e il club londinese anche se i Blues dovessero vincere l'Europa League nel derby inglese con l'Arsenal. Una decisione che lascerebbe vacante la panchina di Stamford Bridge a distanza di pochi mesi dal suo arrivo: nelle ultime ore si è parlato molto dei suoi successori e oltre Frank Lampard, attuale manager del Derby County, è sempre più insistente una pista che porta all'allenatrice del Chelsea Women, Emma Hayes, che per la dirigenza dei Blues avrebbe tutte le carte in regola per gestire la squadra maschile se dovesse partire l'ex tecnico del Napoli.

Nonostante Sarri è riuscito a raggiungere un terzo posto in Premier League e a raggiungere la finale di Europa League, Roman Abramovic potrebbe mandare via il tecnico italiano proprio come successo con Antonio Conte nemmeno 12 mesi fa.

Chi è Emma Hayes?

In molti si staranno chiedendo chi è Emma Hayes e per questo motivo abbiamo provato a tracciare un profilo: si tratta dell’allenatrice del Chelsea femminile, due volte campione d’Inghilterra che ha raggiunto due volte la semifinale di Champions League. Una figura davvero singolare quella dell'allenatrice delle ragazze in Blues che fa sempre più capolino nelle discussioni che riguardano l’eventuale successione di Sarri: secondo Sky Sports ci sono delle serie possibilità che sia lei a prendere il posto dell’allenatore toscano sulla panchina di Stamford Bridge a fine anno. La testata britannica ha raccolto diverse testimonianze in merito e oltre a qualche parere scettico c’è qualcuno che non considera l’ipotesi come "impossibile". Rob Draper del Daily Mail in merito a questo rumors di mercato si è espresso così: "Di sicuro sarebbe tra i candidati a cui farebbero un colloquio. Sarei sorpreso se ricevesse l’incarico ora, ma prima o poi avrà il posto".