Il Chelsea è volato in Ungheria per chiudere la fase a gironi dell’Europa League, una sfida senza troppe pretese. Sarri e i suoi avendo vinto tutte le precedenti cinque partite erano già qualificato e avevano pure blindato il primo posto, insomma gli obiettivi reali erano due: non avere infortuni e cercare di non perdere. La partita è finita 2-2 e tutti sono tornati a casa senza problemi fisici. Ma il match con il Vidi però ha conquistato le copertine perché alcuni tifosi del Chelsea hanno intonato cori antisemiti.

La ‘calda’ tifoseria del Chelsea e il coro antisemita

Già sabato scorso, durante il match tra Chelsea e Manchester City vinto per 2-0 dalla squadra di Sarri, si era verificato un brutto episodio di razzismo, con delle parole forti, brutali, offensive per il giocatore del City Raheem Sterling, che ha denunciato tutto nei giorni seguenti. Il Chelsea dopo aver identificato quei tifosi e li ha banditi da Stamford Bridge. 1273 tifosi inglesi hanno seguito il Chelsea nel match di Europa League alcuni di essi hanno intonato un coro antisemita nei confronti dei tifosi del Tottenham.

La ferma condanna del Chelsea

Sdegno e rabbia sono sentimenti che rapidamente sono esplosi in Inghilterra, la Uefa indaga per il coro dispregiativo con offese antisemite verso la tifoseria degli Spurs. Il Chelsea, in attesa di una multa pesante dalla Uefa, con un comunicato ha fortemente condannato quei cori. Un portavoce della società ha detto: