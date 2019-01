Nelle ultime ore i tifosi del Chelsea si stanno entusiasmando per il nuovo tridente che Maurizio Sarri potrebbe mettere in campo fino alla fine della stagione. I Blues stanno lottando per un posto in Champions League e sono tra i favoriti per la conquista dell'Europa League e nelle ultime ore sono vicinissimi alla chiusura dell'operazione che dovrebbe portare Gonzalo Higuain a Londra. Il Pipita, insieme a Eden Hazard e Callum Hudson-Odoi e formerebbe quello che i fan già hanno iniziato a chiamare Triple H.

Si tratta di un acronimo accattivante che è legato alla superstar della WWE Triple H, protagonista dei ring di wrestling negli ultimi 20 anni, ma per il tridente che potrebbe presto sfoggiare Maurizio Sarri con Hazard, Higuain e Hudson-Odoi è davvero una bomba H e molti già pensato che possa fare saltare in aria tante difese della Premier League. I Blues hanno siglato un accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino, per l'arrivo in prestito di Higuain ma dovrebbero essere ancora in corso delle trattative con i campioni italiani in carica per l'accordo per il successivo passaggio definitivo della punta argentina al club londinese. L'ex numero 9 di River Plate, Real Madrid e Napoli è atteso a Londra già nella giornata di domani e potrebbe debuttare con la maglia del Chelsea già giovedì 24 gennaio, nella semifinale di ritorno della Carabao Cup contro il Tottenham. Nel frattempo la dirigenza lavorerà all'uscita di Alvaro Morata, diretto verso l'Atletico Madrid, che a sua volta dovrebbe successivamente girare Nikola Kalinic al Monaco.

Chi è Triple H, star della WWE

Triple H è il soprannome del wrestler, attore e dirigente d'azienda statunitense Paul Michael Levesque. Questo signore americano è uno degli azionisti di minoranza e vicepresidente esecutivo della WWE, oltre ad esserne il direttore operativo.