Il feeling che c'è tra Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri è innegabile. Il rapporto nato a Napoli tra i due è più vivo che mai e se il tecnico partenopeo lo ha voluto anche al Chelsea c'è più di un motivo. Nel mercato di gennaio il Pipita ha riabbracciato il suo maestro e in un’intervista a Sky Sports ha ammesso ciò che tutti abbiamo sempre pensato:

È l’allenatore giusto per farmi rendere al meglio, come del resto ha già dimostrato in passato. Io conosco Maurizio e Maurizio conosce me. Appena ho avuto la possibilità di tornare a lavorare con lui, in un club forte e organizzato come il Chelsea, non c’ho pensato un secondo. Con la fiducia dell’allenatore e della squadra posso ritrovare la forma migliore.