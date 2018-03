Il Chelsea vola a Barcellona con il pesante fardello del risultato dello Stamford Bridge. Il gol di Leo Messi, arrivato ad un quarto d'ora dal termine e quando i Blues erano in vantaggio, sposta infatti la percentuale di passaggio del turno verso la formazione blaugrana che avrà il vantaggio di giocare davanti ai tifosi del Camp Nou. Per Antonio Conte sarà difficile, ma non impossibile. Ne è convinto anche Ruud Gullit che, in un'intervista al "Daily Express", ha voluto dare un consiglio al manager italiano.

"Conte è ancora in corsa, ma in Spagna dovrà dimostrare di avere la giusta tattica e fare i giusti cambi rispetto all’andata. Prenda esempio dal capolavoro tattico di Allegri con il Tottenham. Ha fatto un paio di cambi, ha ribaltato la gara e né i giocatori né Pochettino sono riusciti a capirci qualcosa".

L'importanza dell'allenatore

Nella lunga intervista concessa al tabloid britannico, l'ex campione di Milan e Chelsea ha dunque indicato la strada alla formazione londinese: "Conte può dimostrare di aver imparato dall'approccio passivo della scorsa settimana contro il Manchester City – ha continuato Gullit – Contro il Barcellona, all'andata, i Blues sono stati sfortunati. La squadra ha perso alcune grandi occasioni e nella prima e unica possibilità i blaugrana hanno segnato".

Nonostante i grandi campioni che Valverde potrà schierare nel ritorno degli ottavi di Champions League, Gullit crede fermamente che la qualificazione si giocherà sulle due panchine grazie alle scelte e alle strategie dei due tecnici: "Gli allenatori dipendono dalla qualità della loro squadra – ha concluso l'olandese – Ma ai vertici dell'Europa ci sono molti giocatori di simile livello ed è qui che le scelte e le decisioni di un tecnico fanno la differenza".